Essen auf Herd in Brand geraten: Feuerwehr rettet 13-Jährige

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Osnabrück. Die Feuerwehr hat am Montagmorgen eine 13-Jährige aus einer brennenden Wohnung in Osnabrück gerettet.

Das Mädchen war in der Wohnung von den Flammen und dem Rauch eingeschlossen worden, nachdem offenbar auf dem Herd Essen in Brand geraten war, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst versorgte das Kind mit Sauerstoff und brachte es in ei