Meyer-Werft steigt in den Abbau Hunderter Arbeitsplätze ein

Ein Modul eines Kreuzfahrtschiffes steht in einer Halle der Meyer-Werft in Papenburg.

Sina Schuldt/dpa

Papenburg. Der kriselnde Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft steigt in das arbeitsrechtliche Verfahren zum Abbau mehrerer Hundert Arbeitsplätze ein.

Dazu nannte die Geschäftsführung des größten deutschen Schiffbau-Unternehmens in Papenburg an der Ems am Donnerstag zwei Varianten. 660 Jobs sollten wegfallen, wenn die restliche Belegschaft zu einem Beitrag bereit sei. Als solcher waren b