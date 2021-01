Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße.

Patrick Seeger/dpa/Illustration

Bippen. Frei laufende Pferde haben in Bippen im Landkreis Osnabrück gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht.

Menschen seien dabei nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Samstagabend war ihr zufolge ein 30 Jahre alter Autofahrer in Richtung Bippen unterwegs, als plötzlich ein Pony die Straße überquerte.Bei dem Versuch, auf de