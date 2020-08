Emstek. Ein leblos im Wasser treibender Junge ist aus einem Badesee gerettet und reanimiert worden.

Ein Badegast hatte den Vierjährigen am Samstag in Emstek (Landkreis Cloppenburg) entdeckt und geborgen, wie die Polizei mitteilte. Zwei zufällig anwesende Ärztinnen begannen mit Unterstützung anderer Badegäste mit der Wiederbelebung. Diese wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fortgesetzt und verlief schlussendlich erfolgreich. Der Junge kam mit einem Hubschrauber in die Klinik. Zu seinem Zustand machte die Polizei keine Angaben.