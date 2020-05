Osnabrück. Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes sieht in einzelnen Verfehlungen mit Bezug auf die Einhaltung des Fußball-Hygienekonzepts kein generelles Problem der Bundesliga und 2.

Bundesliga. „Ich habe schon das Gefühl, dass sich die absolute Mehrheit mit dem identifiziert, was wir da tun“, sagte der 35-Jährige am Freitag in einer Videoschalte des Zweitligisten. „Wir sollten sehr vorsichtig sein, einzelne Fälle auf die 36 Vereine überzustülpen.“ Es störe ihn, dass „viele dieser Dinge auf den gesamten Bereich projiziert werden“.

Schmedes war nach der Beurteilung einer Aktion von Augsburgs Trainer Heiko Herrlich gefragt worden, die er im einzelnen aber nicht kommentieren wollte. Ex-Nationalspieler Herrlich hatte bei einer Video-Schalte am Donnerstag erzählt, dass er die vorgeschriebene Hotel-Quarantäne verlassen habe, um im Supermarkt einzukaufen. Damit verstieß er gegen die Auflagen des DFL-Konzepts.

Die Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs hatte am Donnerstag beschlossen, dieses Konzept in die DFL-Spielordnung aufzunehmen. Damit hat es rechtliche Verbindlichkeit. Mit Bezug auf die Umsetzung des Hygienekonzepts beim VfL sagte Schmedes: „Ich kann mich darauf verlassen, dass alle das extrem ernst nehmen.“