Osnabrück. Mit Bissverletzungen und Handfesseln hat die Flucht eines Metalldiebes in Osnabrück geendet.

Ein Polizeihund habe den 50-Jährigen in Nacht auf einem Grünstreifen aufgespürt und ein erneutes Weglaufen verhindert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kurz nach Mitternacht hatte die Alarmanlage eines Bauunternehmens den Sicherheitsdienst informiert, der eine dunkel gekleidete Person vom Firmengelände flüchten sah.

Der Diensthund stellte den 50-Jährigen aus Rommerskirchen in Nordrhein-Westfalen wenig später. Dem Mann wurde nach medizinischer Versorgung noch wegen Drogenverdachts eine Blutprobe entnommen. Sein Auto wurde in der Nähe des Tatortes aufgefunden. In seinem Wagen sicherten die Beamten mehrere Gegenstände, die darauf schließen lassen, dass der Festgenommene noch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Auf dem Firmengelände in Osnabrück fanden Polizisten Aufbruchwerkzeug und mehrere bereitgelegte Rollen Kupferkabel.