Magdeburg. Der SC Magdeburg hat den Sieg im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen die TSV Hannover-Burgdorf vergeben.

Das Team musste sich am Donnerstagabend mit einem 30:30 (16:13) gegen die Niedersachsen begnügen. Beste Werfer vor 6600 Zuschauern waren Michal Damgaard (6) und Kay Smits (6/3) für die Gastgeber sowie Timo Kastening (13/4) für Hannover. Durch den Punktverlust rutschte der SCM auf Rang 5 ab.

Vor der Partie wurde es emotional, als der verletzte SCM-Neuzugang Gisli Kristjansson erstmals in der Getec-Arena auflief. Auf dem Spielfeld war es zunächst ausgeglichen, drei Paraden in Folge von Jannick Green ermöglichten die erste Führung für den SCM (5:3/9.). Hannover antwortete mit einem Drei-Tore-Lauf (6:6/14.). Magdeburg stand hinten sicher, vorne fehlte jedoch Spielmacher Marko Bezjak. In Überzahl holte sich der SCM einen Drei-Tore-Vorsprung (11:8/24.) und brachte ihn auch in die Pause (16:13/30.).

Nach dem Wechsel baute Magdeburg den Vorsprung aus (18:14/35.), es blieb jedoch eng. Zwar zog der SCM auf sieben Tore davon (25:18/44.), aber Hannover gab sich nicht auf und verkürzte (23:27/49.). Eine doppelte Unterzahl brachte die Gastgeber aus dem Tritt und Hannover glich noch aus (30:30/60.).