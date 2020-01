Meppen. Vom 28. Januar bis 23. Februar 2020 können die Leser der Ems-Zeitung, Meppener Tagespost sowie Lingener Tagespost und der NOZ Medien abstimmen, wer am 2. März bei der Sport-Wirtschafts-Gala in Haren als Mannschaft des Jahres 2019 ausgezeichnet wird.

