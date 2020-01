Wolfsburg. Frauen-Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg setzt auch in der Zukunft auf Zsanett Jakabfi.

Die Ungarin verlängerte ihren Vertrag beim deutschen Meister um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2020, wie die Niedersachsen am Montag mitteilten. Damit geht die 29 Jahre alte Offensivspielerin bereits in ihre zwölfte Saison in Wolfsburg. Jakabfi kam bislang 164 Mal in der Bundesliga für den VfL zum Einsatz.