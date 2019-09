Altersarmut in Deutschland droht deutlich zu wachsen MEC öffnen

Laut einer Studie könnte der Anteil der von Armutbedrohten Rentner bis 2039 auf 21,6 Prozent wachsen. Foto: Stephanie Pilick

Berlin. Mehr als jeder fünfte Rentner in Deutschland könnte in 20 Jahren von Altersarmut bedroht sein. Von den Plänen in der Koalition gegen diese Entwicklung sind die Autoren einer Studie wenig begeistert.