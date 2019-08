Wolf-Eckart Dietrich betsreitet das letzte Konzert im Meller Orgtelsommer. Foto: Orgelsommer

Melle. Französische Orgelmusik erklingt bald im letzten sommerlichen Orgelkonzert in Melle: Es beginnt am Mittwoch, den 7. August um 20.15 Uhr in der St. Petri-Kirche am Marktplatz.Der Eintritt ist frei.