Polizei: Mehrere Tote bei Schüssen in Supermarkt in El Paso MEC öffnen

In einem Walmart im US-Bundesstaat Texas sollen die Schüsse gefallen sein. Symbolbild: Erik S. Lesser/EPA FILE Foto: Erik S. Lesser

El Paso. Am vergangenen Wochenende waren es drei Tote bei einem Festival in Kalifornien, dann zwei in einem Supermarkt in Mississippi - jetzt gab es schon wieder einen ähnlichen Vorfall in den USA. Laut Polizei starben in El Paso „mehrere Menschen“, die Lage war unübersichtlich.