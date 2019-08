Könnte der bewohnbar sein? Visualisierung des Planeten GJ 357 d. Foto: Chris Smith/ NASA's Goddard Space Flight Center

Göttingen. Astronomen haben in rund 31 Lichtjahren Entfernung ein Planetensystem entdeckt, das Rückschlüsse über bewohnbare Welten im All zulässt. Allerdings stehen die Wissenschaftler erst ganz am Anfang ihrer Untersuchungen.