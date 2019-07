Der indische Tiger flüchtete vor den Monsun-Überschwemmungen in ein Haus - und legte sich dort kurzerhand ins Bett. Foto: Wildlife Trust of India

Neu Delhi. Wenn's draußen so furchbar regnet, dann geht man halt rein. So sah das auch ein indischer Tiger, flüchtete sich vor den Monsun-Sturzbächen in ein Haus - und machte es sich im Bett gemütlich.