Osnabrück. Nach der Anschlagsdrohung eines abgelehnten Asylbewerbers aus dem Landkreis Osnabrück sind bei einer Durchsuchung keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Osnabrück unserer Redaktion.

Es seien keine Materialen gefunden worden, die auf einen geplanten Anschlag hingedeutet hätten, erklärte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer. Die Durchsuchung der Wohnung in Belm habe bereits vergangene Woche Donnerstag stattgefunden. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Am Freitag hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) im Landtag darüber informiert, dass der 33-Jährige bereits am Mittwoch in Gewahrsam genommen worden war. Er soll damit gedroht haben, sich in Berlin in die Luft zu sprengen und den „Märtyrertod“ zu sterben. Die Aussagen des Ministers hatten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Frau schwer misshandelt

Der 33-Jährige war den Behörden bis dahin vor allem als sogenannter Hochrisikofall im Bereich der häuslichen Gewalt bekannt. Er soll seine Frau in der Vergangenheit mit dem Tode bedroht und körperlich schwer misshandelt haben. Noch bis Februar hatte er eine längere Haftstrafe in der JVA Lingen abgesessen, wurde nach seiner Freilassung aber erneut auffällig.

Der 33-Jährige bleibt zunächst weiter in Gewahrsam. Nach dem neuen Polizeigesetz in Niedersachsen dürfen Terrorverdächtige bis zu 14 Tage in sogenannte Präventivhaft genommen werden. Wie der NDR berichtet, soll die verbleibende Zeit auch genutzt werden, um die Psyche des Mannes begutachten zu lassen.

Der 33-Jährige müsste Deutschland eigentlich verlassen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Das Innenministerium in Hannover teilte vergangene Woche mit, man bemühe sich um Ersatzpapiere, um ihn abschieben zu können.