Mit neinem Autokran werden an der Absturzstelle eines Hubschraubers nahe Aerzen Wrackteile geborgen. Foto: Peter Steffen

dpa/lni Aerzen/Bückeburg. Der Ort des Absturzes eines Bundeswehrhubschraubers am Montag nahe Hameln liegt an einer für Tiefflugmanöver festgelegten Strecke. Das sagte der Kommandeur des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums und General der Heeresfliegertruppe, Ulrich Ott, am Dienstag in Bückeburg.