Ganderkesee/Huchting. Nach dem Brand in einem Altenheim in Bremen-Huchting sind in einer spontanen Hilfsaktion 25 Betroffene im Wohnpark am Fuchsberg in Ganderkesee untergebracht worden.

Der Wohnpark am Fuchsberg hat über Nacht 25 neue Bewohner bekommen. Die Umstände waren dramatisch: Beinahe 100 Bewohner des Stadtteilhauses Huchting, eines Alten- und Pflegeheims der Bremer Heimstiftung, mussten am späten Dienstagnachmittag in Sicherheit gebracht werden, nachdem zuvor im Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen war. In einer spontanen Hilfsaktion hat die Ganderkeseer Pflegeeinrichtung ein Viertel der Betroffenen aufgenommen und bietet ihnen vorübergehend ein neues Zuhause.

„So etwas sieht man sonst nur im Fernsehen. Wenn es einem selber passiert, nimmt einen das nervlich ganz schön mit. Ich habe nicht so gut wie sonst geschlafen“, berichtete eine der betroffenen Seniorinnen am Tag danach. Um 23 Uhr sei sie am Dienstag im Wohnpark am Fuchsberg angekommen. Dort schaut sie nun aus dem Fenster aufs Grüne, genauso wie in Huchting. Dennoch müsse sie sich an die neue Umgebung erst noch gewöhnen.

Wohnbereich stand leer

Unklar ist jedoch noch, wie lange das „Asyl“ in Ganderkesee dauert. Von drei Gebäudeteilen des Huchtinger Altenheims sei lediglich ein Teil vorerst nicht bewohnbar, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bremer Heimstiftung, André Vater, am Mittwoch. Die nicht vom Brand beeinträchtigten Wohnungen würden derzeit gelüftet und gereinigt.

Alle Bewohner seien in andere Häusern der Heimstiftung oder in Altenheimen anderer Träger untergebracht worden. Dass der Wohnpark am Fuchsberg so schnell in der Lage war, einen Großteil der Betroffenen zu beherbergen, ist laut Geschäftsführer Adrian Clasen dem Umstand geschuldet, dass in Haus 6 derzeit eine ganze Etage infolge des Mangels an Pflegekräften nicht belegt werden kann.

Unterkunft für 25 Betroffene

Um 18.45 Uhr erhielt Jutta Jacobsen, Verwaltungschefin des Wohnparks, per WhatsApp die Nachricht von Eigentümer Friedhelm Clasen, dass es bei den Kollegen in Huchting brenne und dass im Wohnpark doch „noch Kapazitäten frei“ seien. Jacobsen, die gute Kontakte zu dem Altenheim in dem Bremer Stadtteil pflegt, begab sich umgehend dorthin. Die von dem Großaufgebot an Rettungskräften aus dem brennenden Gebäude herausgebrachten Menschen wurden zunächst in einer Turnhalle betreut. Vor Ort wurde schnell geklärt, dass 25 der vorerst obdachlos gewordenen Bewohner Unterkunft in Ganderkesee bekommen können. Mit Fahrzeugen des Malteser Hilfsdienstes ist dann der Transfer bewerkstelligt worden.

Unterstützung auch aus Wildeshauser Heim

Derweil hatte sich im Wohnpark am Fuchsberg per Telefonkette zwischen den Mitarbeitern dieses Hauses und des ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörenden Wohnparks an der Hunte in Wildeshausen ein Team zusammengefunden, um die Aufnahme der Heimbewohner aus Huchting vorzubereiten. In Windeseile galt es für Einrichtungsleiterin Anja Jansing und den Mitarbeitern, die sich zum Teil nach Feierabend zur Verfügung stellten, das Nötige zu organisieren: Betten wurden bezogen, die Zimmer hergerichtet, Decken und Kissen besorgt, Essen bereitgestellt.

Die Pflege der Gäste übernehmen für die Dauer des Aufenthalts die Pflegekräfte aus Huchting, die für eine unbestimmte Zeit ihren gewohnten Arbeitsplatz gegen den Wohnpark am Fuchsberg eintauschen. „Die Menschen sind jetzt aus ihrem gewohnten Lebensumfeld herausgerissen worden. Am wichtigsten ist aber, dass die pflegerische Versorgung, die Ernährung, die Medikamentengabe, das ganze Paket, sichergestellt ist“, betonte Andreas Czech, Leiter der Langzeitpflege in dem Huchtinger Heim.