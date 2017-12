Auch in der Zeit nach Weihnachten hat Groningen, die freundliche und vielfältige niederländische Stadt unweit der deutschen Grenze, natürlich jede Menge zu bieten.

Die Zwanestraat wurde erst kürzlich zur schönsten Einkaufsstraße der Niederlande gekürt. Insbesondere die kleinen Boutiquen und Concept Stores verströmen ein ganz besonderes Flair, das sich deutlich von standardisierten Einkaufszentren unterscheidet. Das Schöne daran: Die meisten Geschäfte haben auch sonntags geöffnet, so dass in Groningen „Nonstop Shopping“ möglich ist.

Wer sich vom intensiven Einkaufserlebnis ein wenig erholen möchte, findet in den zahllosen Cafés und Restaurants der Stadt jede Menge Möglichkeiten. Immer wieder werden Hot Spots der City prämiert, ständig kommen neue kreative Gastro-Angebote dazu. Jede Wette: Zwischen zwei Besuchen in Groningen hat sich in der Stadt schon wieder etwas verändert.

Auch die Kultur hat traditionell einen hohen Stellenwert in Groningen. Schon direkt im Januar finden zwei hochkarätige Veranstaltungen statt. Vom 17. bis zum 20. Januar treten beim „Eurosonic Noorderslag Festival“ die Musikstars von morgen auf. Das Festival gilt als wichtigste Plattform für neue europäische Musik, auf der sich zahlreiche Newcomer und Talente präsentieren. Zahlreiche Gigs in der Stadt sind dabei kostenlos.

Anzeige Anzeige

Noch bis zum 6. Mai ist Groningen zudem das Zentrum für alle Romantiker: Die Ausstellung „Die Romantik im Norden – von Friedrich bis Turner“ zeigt erstmals eine internationale Übersicht zur Landschaftsmalerei der nordeuropäischen Romantik mit rund 95 Exponaten. Parallel zeigt „Auch Romantik“ eine Auswahl zeitgenössischer Romantik von moderner Kunst über Mode bis Design.

Die Kunst der Fotografie in vielfältiger Form beleuchtet die Noorderlicht Fotogalerie. Themen des kommenden Jahres sind hier beispielsweise „Brian Griffin – Popmusik-Fotograf“ (noch bis 28. Januar) oder auch die Romantik („Romantik in Nordeuropa, 2. 2. bis 21. 3.).