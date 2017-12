Groningen – die abwechslungsreiche Stadt im Norden der Niederlande ist nicht nur von Deutschland aus in rund einer Stunde schnell zu erreichen, sondern bietet gerade jetzt in der Winterzeit eine Vielzahl an ganz besonderen Erlebnissen, Veranstaltungen und anderen Highlights, die einen Besuch in der Wintercity Groningen zu einer einmaligen Angelegenheit werden lassen.

Ein beeindruckendes Schauspiel liefert beispielsweise die „WinterWelVaart“ vom 15. bis zum 17. Dezember. Über 20 historische Charterschiffe steuern die Kanäle der Stadt an, bieten insbesondere in den Abendstunden dank feierlicher Beleuchtung ein grandioses Bild. Auf den Schiffen finden zahlreiche Kunst-, Theater- und Musikdarbietungen statt – eine imposante Kulisse für ein vielfältiges Programm. Auch an den Kais wird jede Menge geboten: Ein Wintermarkt mit vielfältigen Shopping-Angeboten oder kulinarischen Köstlichkeiten, zahlreiche Spiele und Angebote für Kinder oder der Bummel über die „Kunstroute“, bei dem zahlreiche Arbeiten von Künstlern aus der Region betrachtet werden können sind nur einige der Programm-Highlights.

Typisch für Groningen sind auch die vielen, besonderen Weihnachtsmärkte. Eine wunderbare stimmungsvolle Atmosphäre gibt es auf dem Kerstmarkt (16. 12.) in der Martinikirche, wenn die Kulisse der schönen Kirche in weihnachtlichen Lichtern illuminiert wird. Die alte Festung Groningens ist die spektakuläre Heimatstätte des Kerstmarkts Bourtange (16. und 17. 12.), der in der historischen Burg ein Wintermärchen Wahrheit werden lässt. Im Osten der Provinz Groningen, im kleinen Dorf Beerta, findet am 18. 12. der Dickens Day Beerta statt – dann steht alles im Zeichen des weltberühmten Schriftstellers Charles Dickens und seiner Figuren wie Oliver Twist oder der eigentümliche Ebenezer Scrooge aus Dickens‘ Weihnachtsgeschichte. Ein Spaß für Groß und Klein!

Auch abseits der Weihnachtsmärkte hat Groningen eine Menge zu bieten. Vom 15. bis 17. 12. wird die Stadt jeweils nach Sonnenuntergang mit beeindruckenden Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Das „Orbit Festival“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Heliopolis, Stadt der Zukunft“. Vom 28. bis zum 30. 12. kommen vor allem Kinder beim „Roald Dahl Festival“ auf ihre Kosten, wenn Tanz, Theater und Musik für altersgerechte Unterhaltung sorgen.

Noch bis zum 6. Januar können bei Groningen On Ice die Schlittschuhe geschnürt werden. Die rund 900 Quadratmeter große Eisbahn verwandelt die Innenstadt in ein „Eiskönigin“-Paradies. Und – wen überrascht es – auch die größte Weihnachtskugel der Welt steht in Groningen. Die Gastrobar „DOT“ – mit einem Durchmesser von rund 26 Metern und einer Höhe von 19 Metern ohnehin schon beeindruckend dimensioniert – wird in der Weihnachtszeit mit zahllosen LED-Leuchten bestückt und strahlt in den unterschiedlichsten Farben.

Zur Weihnachtszeit gibt es eine Vielzahl an Gründen, Groningen zu besuchen – zehn besonders gute Gründe haben wir in unserem Blog https://citytrip.groningen.nl/de gesammelt.

In Groningen lohnt sich natürlich auch ein Besuch nach Weihnachten.

Groningen? Kennen Sie nicht? Sollten Sie ändern!