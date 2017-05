Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Deutschland altert und mit dem Alter kommt in vielen Fällen auch die Pflegebedürftigkeit. Aktuell ist jeder Fünfte bereits über 65 Jahre alt. Immer seltener besteht die Möglichkeit einer pflegerischen Versorgung innerhalb der Familie. Schon jetzt fehlen in vielen Bundesländern Pflegeplätze und somit nimmt die Anzahl der Wartelisten in den Pflegeeinrichtungen weiter zu. Nach einer Prognose des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2013 wird die Anzahl der Pflegebedürftigen im Jahr 2020 auf 2,83 Millionen und im Jahr 2050 auf 4,4 Millionen ansteigen.

Die Pflege ist in Deutschland der letzte große Wachstumsmarkt, was insbesondere durch den demografischen Wandel zu erklären ist. Da die Bevölkerung immer älter wird, wächst auch der Bedarf an Pflegeeinrichtungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.

Renditen statt Risiken?

Die Pflegeimmobilie ist eine Geldanlage für jeden, der an Altersvorsorge oder Kapitalaufbau denkt. Sie vereint zwei Merkmale, die bei einer Kapitalanlage von großer Bedeutung sind: Attraktive Renditen und ein vergleichbar geringes Risiko. Bei der Investition in eine Pflegeimmobilie sind für den Anleger im Vergleich zu klassischen Immobilienanlageformen höhere Renditen zu erzielen. Es gibt einige nennenswerte Vorteile einer Pflegeimmobilie im Vergleich zu einer klassischen Eigentumswohnung: So muss der Eigentümer sich weder um die Vermietung oder Instandhaltung seines Appartements, noch um eine Nebenkostenabrechnung

oder andere administrative Angelegenheiten kümmern.

Dieser absolut geringe administrative Aufwand ist meist der Grund, warum viele junge Menschen diese Art der Altersvorsorge für sich entdecken. Aber nicht nur sie sehen eine gute Ergänzung zur klassischen Altersvorsorge. Insbesondere Kunden im mittleren Alter, die über einige klassische Immobilien verfügen, möchten endlich nicht mehr mit den negativen Dingen, die eine Immobilie durchaus mit sich bringen kann, konfrontiert werden.

Ganz risikofrei sind auch Pflegeimmobilien freilich nicht. Denn Betreiber sind nicht vor Insolvenz gefeit – etwa wenn zu viele Betten leer bleiben und die versprochene Miete auf Dauer nicht erwirtschaftet werden kann. Das Risiko ist allerdings laut Marktforschern und Wirtschaftsprüfern sehr gering.

Als Faustregel für eine solide Kalkulation gilt: Die Miete, die der Anleger ausbezahlt bekommt, sollte nicht höher sein als das sogenannte Entgelt für Investitionskosten. Das ist der Teil des Pflegesatzes, den Bewohner für die Instandhaltung des Gebäudes und größere Anschaffungen zahlen.

Wie wählt man das richtige Objekt aus?

Pflegeimmobilien sind Pflegeappartements in einer Pflegeeinrichtung, in denen hilfs- und pflegebedürftige Menschen leben und 24 Stunden am Tag versorgt werden. Bei der Auswahl der passenden Pflegeimmobilie spielen viele Faktoren eine Rolle. So ist es z.B. von großer Bedeutung, dass die Einrichtung ausschließlich vollstationäre Pflege anbietet und einen Vertrag mit dem Sozialamt hat.

Sollte das Vermögen des Bewohners für die Leistungen des Heims nicht mehr ausreichen, unterstützt das Sozialamt den Bewohner. Die Miete ist gewissermaßen von staatlicher Seite sichergestellt. So ist neben dem Standort der Immobilie auch der Betreiber mit seinem Gesamtkonzept die Schlüsselfigur zu einem langfristigen Erfolg einer Kapitalanlage, aber ebenso auch das Vertragswerk zu jeder Pflegeimmobilie. Die Entfernung zum Wohnort des Anlegers braucht bei der Auswahl der Pflegeimmobilie keine Rolle zu spielen.