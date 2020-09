Ein kleines Stück in Richtung Normalität?

Osnabrück. Ach, was waren das für Festspiele! Fast 16 000 Zuschauer sahen die Heimsiege des VfL Osnabrück im vergangenen Jahr gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV.

Es waren diese Duelle gegen diese namhaften Gegner, weshalb die Vorfreude des lila-weißen Anhangs so groß war nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Und nun? Geisterspiele? Halbvolle Ränge? Irgendwann vielleicht einmal mehr? Wie viele Zuschauer in der Saison 2020/21 Zugang zu den Spielen haben werden, ist ungewiss angesichts der stetig schwankenden Zahlen und Entscheidungen während der Corona-Pandemie. Sicher scheint nur: Dass die Bremer Brücke bebt, wie es vor einem Jahr noch regelmäßig der Fall war, das wird es wohl länger nicht geben.



Laut dem Fachmagazin „Kicker“ lag der Schnitt vergangene Saison bei 14.709 Zuschauern. Der VfL belegte damit Rang neun in der Zuschauertabelle der Liga. Viermal war die Brücke offiziell ausverkauft. Neben den Spielen gegen den HSV und den VfB meldete der VfL auch bei den Partien gegen den FC St. Pauli und Arminia Bielefeld „volle Hütte“. Bei ein paar Spielen verhinderte nur der nicht ganz gefüllte Gästeblock diese Marke. Zahlen, die weit weg sind. Für den Start in diese Saison – das hat die Politik kürzlich vorgegeben – gilt bundesweit eine maximale Auslastung der Arenen von 20 Prozent. Die Fans sollen wieder zurück ins Stadion. Aber vorerst eben nur ein Teil. „Wir wollen Fußball für Menschen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Wehlend, der hofft, dass der VfL seine Erfahrungen als Großveranstalter einbringen kann, um die Konzepte jeweils schnell an die aktuelle Pandemie-Lage anzupassen.

Für den Start würden die 20 Prozent im Falle der Bremer Brücke umgerechnet 3200 Zuschauer bedeuten. Verteilt wären diese auf den Sitzplatztribünen Nord- und Süd. Keine Stehplätze, kein Alkohol, zumindest zu Beginn personalisierte Tickets. All das würde zum Hygienekonzept gehören.Es wäre ein erster Schritt zurück zur Normalität.