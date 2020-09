Osnabrück. Immer nah dran: Der VfL-Podcast „Brückengeflüster“ liefert seit über einem Jahr Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Bremer Brücke.

Wie tickt eigentlich der neue VfL-Trainer Marco Grote? Wie stellt sich Geschäftsführer Jürgen Wehlend zu Zeiten von Corona einen Spielbetrieb mit Zuschauern an der Bremer Brücke vor? Was bewegt die Fans der Lila-Weißen? Und wie blicken sowohl VfL-Legenden als auch der aktuelle Kader auf die laufende Saison in der zweiten Bundesliga?



Die Antworten auf diese und wöchentlich neue spannende Fragen rund um den VfL Osnabrück haben seit Juli 2019 die Redakteure der NOZ-Sportredaktion – und zwar zum Anhören im VfL-Podcast „Brückengeflüster“! Aufgenommen wird im hauseigenen Podcaststudio der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das wurde nach den geltenden Corona-Regeln umgebaut, um den Schutz von Gästen und Redakteuren gleichermaßen zu gewährleisten.

Jeden Dienstag geht eine neue Episode online: immer ganz nah dran am Liga-Geschehen, immer top aktuell, garniert mit historischen Hintergrundinfos aber auch gerne mit einem Augenzwinkern – Harald Pistorius, Susanne Fetter, Stefan Alberti, Johannes Kapitza und Benjamin Kraus fühlen den Protagonisten des Vereins und der Fan-Szene auf den Zahn. Von Ex-Cheftrainer Daniel Thioune, der sein persönliches Fazit zum Aufstieg des VfL Osnabrück lieferte über VfL-Fans wie Fabian Pieper, der seinen Verein auch in Zeiten der Pandemie mit dem Kauf einer Dauerkarte unterstützt, bis hin zu Ex-Profis wie Björn Lindemann, der im Interview so manche launige Anekdote auspackt: Beim „Brückengeflüster“ kommen alle zu Wort, denen der VfL am Herzen liegt. Der VfL-Podcast „Brückengeflüster“ erscheint wöchentlich dienstags ab 18 Uhr. Die jeweils neue Folge sowie alle bisherigen hören Sie im Internet unter www.noz.de/audio/vflosnabrueck oder in der NOZ-Premium-App. Außerdem finden Sie das Brückengeflüster auf allen gängigen Streamingplattformen: Dazu gehören Spotify, Google Podcast, Deezer und Apple Podcast.

Wer Feedback, Anregungen und Wünsche an das Podcast-Team schicken möchte, kann das unter podcast@noz.de tun.