Lothar Gans im Interview „Im Mangel liegt auch eine Chance"

Lothar Gans, früherer Spieler und Manager des VfL Osnabrück. Helmut Kemme

Osnabrück. Lothar Gans bestritt von 1975 bis 1984 für den VfL 293 Spiele in der 2. Liga und in der 2. Bundesliga. Er kehrte 1996 beim Neuanfang nach dem Ende der Ära von Hartwig Piepenbrock zurück. Als Interimstrainer führte er den Club 2000 nach sieben Jahren zurück in die 2. Bundesliga, von 1999 bis 2019 war „Ganter“ Manager.