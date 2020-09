Was der VfL erreicht hat – und was ihm noch fehlt

Osnabrück. Das erste Spiel war typisch für die 2. Bundesliga und den Weg des VfL Osnabrück. Bei der Premiere in Fürth hätte es für die Lila-Weißen eine glatte Niederlage geben können, in der Schlussphase war sogar ein Sieg möglich.

Am Ende lag die Wahrheit dazwischen: 1:1 – ein Punktgewinn auf fremdem Platz darf als ordentlicher Start gewertet werden. Aber mehr auch nicht, denn so eng und offen wie das Spiel in Fürth ist die gesamte 2. Bundesliga – 34 Spieltage, immer wieder. Anders als der große Bruder Bundesliga mit seinen zementierten Tabellenblöcken und einer wachsenden Vorhersehbarkeit ist die Spielklasse darunter spannender, abwechslungsreicher und überraschender.



Nicht überbewerten, nicht dramatisieren

Darauf hatte sich der VfL mit Trainer Daniel Thioune in der vergangenen Saison gut eingestellt und den Klassenerhalt auch geschafft, weil sich die Mannschaft nur von einem Spiel zum nächsten dachte und handelte, Siege nicht überbewertete und Niederlagen nicht dramatisierte.

Diese Nüchternheit im Umgang mit Leistungen, Umstellungen und Resultaten pflegt auch der neue Trainer, der sich in die Umgebung von Club, Mannschaft und Stadt eingelebt hat, als wäre er schon viel länger hier. Marco Grote war der Wunschkandidat von Sportdirektor Benjamin Schmedes, der auch bei der Trainerwahl zeigte, dass er sich nicht leiten lässt von Konventionen und überholten Spielregeln.

Trotz Finanznachteil gelungene Transfers

Das spiegelt sich in der dritten Transferperiode wider, die Schmedes verantwortlich gestaltet. Obwohl der VfL im Finanz-Ranking das Schlusslicht ist, ist es dem Sportdirektor gelungen, einige überraschende, interessante Transfer zu realisieren. Es wäre allerdings trügerisch, sich auf dieses Händchen dauerhaft allein zu verlassen. Schmedes ist weder ein Garant für den alljährlichen Klassenerhalt noch ein Zauberer – allerdings macht er seinen Job so gut, dass andere Clubs auf ihn aufmerksam geworden sind.

Das ist Teil einer Entwicklung, die – angestoßen und beharrlich verfolgt von Geschäftsführer Jürgen Wehlend, unterstützt und forciert von Präsident Manfred Hülsmann – den VfL geführt hat in die Moderne des Profifußballs. Ausgliederung, Crowdfunding, Schuldenschnitt, Umbau der sportlichen Führung: Der VfL hat nach der ersten Phase der Post-Piepenbrock-Ära, als es galt, die Sympathien der Region mit Erfolgen und Publikumsnähe zu erobern, die nächsten Schritte gemacht, um sich im Kreis der 36 Proficlubs zu etablieren.

Der nächste Klassenerhalt als Meilenstein

Weitere müssen folgen: Basis bleibt der sportliche Erfolg in Form des Klassenerhalts – das würde ein drittes Jahr am Stück in der 2. Bundesliga bedeuten, was es seit den frühen 90er Jahren nicht gegeben hat. Darüberhinaus bleibt die Planung und Realisierung eines zeitgemäßen Trainingszentruns für die Profis und des trotz eingeschränkter Möglichkeiten erfolgreichen Nachwuchsleistungszentrums ein dringend benötigter Baustein, um die Existenz in der 2. Bundesliga abzusichern.

Der VfL hat in den letzten 25 Jahren mehr erreicht als fünf Aufstiege und sieben Saisons in der 2. Bundesliga. Fest verwurzelt in der Region, ein Leuchtturm der Stadt und des Umlandes, ein Freizeitangebot und Identifikationsobjekt für Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeder sozialen Bindung. Das darf wiederum der Verein nie vergessen: Wenn der VfL für die Menschen etwas Besonderes bleiben will, dann sollte er das auch sein für die, die auf dem Rasen stehen oder in Funktion tätig sind.

So notwendig professionelle Strukturen und Methoden sind, so sehr behalten traditionelle Werte ihre Bedeutung. Auch diese Bedürfnisse zu befriedigen gehört zu den Ansprüchen, die man an einen modernen, nachhaltig orientierten Fußball stellen darf, ja muss. Mehr denn je.