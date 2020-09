Der 200. Sieg ist in Sicht

Osnabrück. Die 2. Bundesliga geht in ihre 40. Saison – für den VfL Osnabrück ist es die 18. Spielzeit in dieser Klasse. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten aus lila-weißer Sicht.

Am 5. August 1981 bestritt der VfL sein erstes Spiel in der neuen Klasse. Im Stadion an der Grünwalder Straße erreichte die von Bernd Hoss trainierte Mannschaft beim Bundesliga-Absteiger TSV München 1860 ein 1:1 – das erste Tor erzielte der eingewechselte Andreas Loges bei seinem Profidebüt.



Das erste Heimspiel? Fand aufgrund von Bauarbeiten an der Bremer Brücke erst am 18. August 1981 statt: Der VfL verlor vor 12 500 Zuschauern mit 1:2 gegen Kickers Offenbach.

Dirk Gellrich ist der VfL-Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Bundesliga: 272 Spiele bestritt der Defensiv-Allrounder zwischen 1983 und 1994. Die weiteren Osnabrücker mit mehr als 100 Spielen: Ralf Heskamp (236), Ulf Metschies (174), Uwe Seiler (172), Andreas Helmer (167), Paul Jaschke (160), Heikko Glöde (146), Claus-Dieter Wollitz (141), Neale Marmon (131), Ansgar Brinkmann (120), Stefan Holze (119), Uwe Jursch (110), Paul Linz (108).

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-images.de

Der Berliner Heikko Glöde ist mit 55 Treffern der treffsicherste Osnabrücker in der 2. Bundesliga. Auf den weiteren Plätzen: Paul Linz (52), Claus-Dieter Wollitz (43), Ralf Lehmann (39), Uwe Jursch (31), Fred Klaus (24), Thomas Reichenberger (23), Stefan Holze (16), Thomas Funke (15), Gerrit Meinke (14).



Zwei 6:0-Erfolge ragen heraus: Mit diesem Ergebnis gerieten sowohl Union Solingen (11. Juni 1989) als auch Waldhof Mannheim (25. Juli 1992) an der Bremer Brücke unter die Räder. Die höchsten Auswärtssiege: 4:0 bei Bayer Uerdingen (22. Mai 1982), 5:1 bei Hessen Kassel (23. August 1989), 5:1 beim TSV Havelse (16. Juni 1991).

Drei 1:7-Klatschen stehen im VfL-Geschichtsbuch der 2. Bundesliga: Beim FC Homburg (7. August 1985), bei Darmstadt 98 (22. November 1986) und beim 1. FC Saarbrücken (17. September 1989). An der Bremer Brücke wurde der VfL am deutlichsten zerlegt von Fortuna Köln (0:4/28. Januar 1984), Arminia Bielefeld (1:5/23. Mai 1987), Fortuna Düsseldorf (1:5/14. September 1988), Spvg. Bayreuth (1:5/18. Februar 1989), FC Remscheid (0:4/15. Dezember 1991) und SV Wehen Wiesbaden (2:6/6. März 2020).

Die Partie am vergangenen Sonntag in Fürth war die 625. Partie des VfL Osnabrück in der eingleisigen 2. Bundesliga – und das 169. Unentschieden. 195 Siegen stehen 261 Niederlagen gegenüber. Dabei erzielte der VfL 846 Tore und kassierte 1008.

Mit Marco Grote als 18. Cheftrainer seit 1981 ist der VfL Osnabrück in die 18. Saison in der 2. Bundesliga gegangen. Bis auf fünf – Erhard Ahmann, Uli Sude, Jürgen Gelsdorf, Claus-Dieter Wollitz, Daniel Thioune - wurden alle seine Vorgänger entlassen: Bernd Hoss, Carl-Heinz Rühl, Rolf Grünther (zweimal), Anton Rudinski, Hans-Werner Moors, Rolf Schafstall, Roland Koch, Hubert Hüring, Michael Lorkowski, Frank Pagelsdorf und Karsten Baumannn.