Osnabrück. Ideale Bedingungen für ein Studium der Fächer Mathematik und Informatik sowie Eingebettete Softwaresysteme, Geoinformatik und Systemwissenschaft bietet die Universität Osnabrück.

Das Studium am Fachbereich Mathematik/Informatik zeichnet sich durch eine angenehme und persönliche Atmosphäre aus. Als Unterstützung und Vorbereitung auf das Studium werden zu Beginn des Studiums Studienvorkurse zu Informatik und Mathematik angeboten. Die Studierenden werden zudem während des Studiums durch vorlesungsbegleitende Tutorien in Kleingruppen optimal betreut. Im Verlauf des Studiums erhalten die Studierenden Einblicke in faszinierende Bereiche der Forschung. Außerdem zeichnet sich der Fachbereich durch sehr gute Kontakte zur Wirtschaft und zu internationalen Arbeitsgruppen aus.

Es können Studiengänge im Bereich des Bachelor, 2-Fächer-Bachelor und Master belegt werden. Alle Studiengänge zeichnen sich durch Anteile an Mathematik und/oder Informatik aus, welche ggf. durch andere Disziplinen ergänzt werden. Eine Promotion kann an ein erfolgreich absolviertes Masterstudium angeschlossen werden.

Interessante fachliche Ausprägungen

Eine fachliche Spezialisierung kann zum Beispiel durch die Wahl der Studiengänge der Systemwissenschaft, welche einen Fokus auf die Modellierung komplexer Systeme setzen, oder durch die Geoinformatik, deren Fokus auf der digitalen Erfassung und Analyse raumbezogener (Bild-)Daten sowie der Umweltbeobachtungen mittels Satelliten liegt, erfolgen.

Zum Wintersemester 2020/21 startet der Bachelorstudiengang „Eingebettete Softwaresysteme“, welcher sich mit der Entwicklung von Software für kleine Computer, die heutzutage in fast allen technischen Produkten zu finden sind, befasst.

Hervorragende Berufsperspektiven

Ihr Studium bietet ideale Voraussetzungen für einen anspruchsvollen und krisensicheren Arbeitsplatz zum Beispiel bei Banken, Behörden, Firmen in der Informations-/Kommunikationsbranche, Schulen, Unternehmensberatungen oder Versicherungen.

