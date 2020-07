Osnabrück. Viele Urlauber mussten ihre geplante Fernreise absagen oder verschieben. Live-Musik, Strandatmosphäre und kulinarische Spezialitäten aus der ganzen Welt gibt es jetzt auch in Osnabrück zu entdecken. Die Friedensstadt lädt Besucher aus dem Umland auch in Ferienzeiten nach Osnabrück ein, denn Osnabrück kannste fühlen. Zahlreiche Angebote, von aktiven Rad- und Kanutouren bis zum entspannten Abend in der Beachbar, sorgen für ein abwechslungsreiches Programm für Urlauber.

In Osnabrück kannste shoppen



Osnabrück punktet im niedersächsischen Süden mit einem einzigartigen Einkaufserlebnis. In der Großen Straße, der längsten Einkaufsstraße in Osnabrück, laden die großen Modehäuser und Markenstores zum Shoppen ein. Eines davon ist das inhabergeführte Modekaufhaus L&T – das gibt es nur in Osnabrück! Wer auf der Suche nach einem individuellen Kleidungsstück ist und die individuelle Beratung wünscht, der ist in den kleinen Boutiquen in der Altstadt bestens aufgehoben.

Marketing Osnabrück GmbH/Jette Golz

In Osnabrück kannste schlemmen, schlecken und schlürfen



Zahlreiche Cafés, Bistros und Restaurants bieten in Osnabrück kulinarische Spezialitäten in schönem Ambiente an. Biergärten laden zum kühlen Getränk an der frischen Luft ein. Es gibt Hausmannskost und regionale Gerichte im Fachwerkhaus bei Weinkrüger oder in der Alten Posthalterei, Gourmet Küche im IKO Restaurant und spanische Köstlichkeiten im Don Luis oder El Hidalgo. In den Sommermonaten laden zudem viele Biergärten zum Schlemmen und Schlürfen an der frischen Luft ein. Während der Corona-Pandemie haben sich die Gastronomen einige neue außengastronomische Konzepte einfallen lassen. Aus Sonnendeck und Anyway wurde kurzerhand das Sunnyway. Der große Biergarten bietet Platz für bis zu 450 Personen. Und ganz neu: Im Schlossgarten an der OsnabrückHalle erleben Besucher jetzt Strandatmosphäre in der Pop-Up-Beachbar „Füße in den Sand“. Dort sorgt Eventmanager Christoph Sierp für Beachfood und kühle Getränke, während das Team der Marketing Osnabrück auf dem Beachvolleyballfeld das sportliche Rahmenprogramm organisiert.

Marketing Osnabrück GmbH/Jette Golz

In Osnabrück kannste Live-Musik hören!



Mitte August startet für Open-Air Fans der Kultursommer im Schlossinnenhof. Bei der Veranstaltungsreihe „Hände in die Luft“ treten unterschiedliche lokale Künstlerinnen und Künstler auf. Insgesamt können mit genügend Abstand 450 Gäste Platz nehmen. „Dass endlich wieder Live-Entertainment möglich ist, verdanken wir den lokalen Akteuren, die jetzt ihre Kräfte bündeln und gemeinsam ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben“, sagt Stadtmarketingleiter Alexander Illenseer. Tickets gibt es exklusiv bei DeinTicket.

In Osnabrück kannste Friedenskultur erleben

Das Rathaus, der Dom St. Peter und das Felix-Nussbaum-Haus sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Im Friedenssaal werden Besucher zurückversetzt in das Jahr 1648, als der Westfälische Friede nach langen Verhandlungen verkündet wurde. Museen und Ausstellungen laden zu einer Reise durch die Kunstgeschichte ein. Und auch im öffentlichen Raum finden aufmerksame Stadtbummler zahlreiche Kunstwerke, Skulpturen Brunnen und Denkmäler.

Marketing Osnabrück GmbH/Jette Golz

Osnabrück kannste fühlen



„Alle Ausflugstipps für Urlaub in Osnabrück haben wir für Besucher auf der Kampagnenwebseite www.osnakannstefuehlen.de zusammengestellt“, so Illenseer. Die Kampagne wird unterstützt von der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, der Wirtschaftsförderung Osnabrück und dem Osnabrücker City Marketing e.V. „Unser Ziel ist es, gemeinsam eine größere Sichtbarkeit zu erreichen.“