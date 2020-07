Firmenkundenberaterteam der Emsländischen Volksbank eG in Haren

Haren. Im Gegensatz zu anderen Banken setzt die Emsländische Volksbank eG auf eine dezentrale Kundenbetreuung. Das bedeutet, dass in allen Regionalzentren der Bank auch Spezialisten vor Ort sind, u.a. für die Betreuung der Firmen- und Agrarkunden oder Baufinanzierer.

Die Emsländische Volksbank eG trägt als Regionalbank eine Verantwortung für Ihre Mitglieder, Kunden und die Region. Ihrem genossenschaftlichen Auftrag entsprechend möchte die Bank vor Ort und nah am Kunden sein. Das gelingt am Besten, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsent sind, Kundenkontakte intensiv pflegen und ihre Gesichter vor Ort bekannt sind.

Das Erfolgsrezept für die Emsländische Volksbank eG heißt deshalb: Dezentralität.

Dezentralität bedeutet für die Bank in den Regionalzentren Spezialisten vor Ort zu haben. In Haren (Ems) steht den Firmen- und Gewerbekunden ein Team mit vier Firmenkundenberatern, einem Vermögensberater speziell für Firmenkunden und ein Agrarspezialist, sowie eine Vertriebsunterstützung zur Seite. Das Team ist auf die Bedürfnisse von Firmen-, Agrar- und Gewerbekunden spezialisiert und kann deshalb fachkundig helfen. Die Bank wurde deshalb wiederrum als eine der „Besten VR-FördermittelBanken 2019“ von der DZ-Bank ausgezeichnet.

Burkhard Kalmer, Marktbereichsleiter der Emsländischen Volksbank eG in Haren (Ems) bestätigt: „Gerade in Zeiten der Krise, in der sich immer mehr Banken aus der Fläche zurückziehen, wissen unsere Kunden unsere Struktur und Nähe zu schätzen. Neben der fachlichen Expertise und einem motivierten Team ist vielen Kunden ein Ansprechpartner vor Ort, auf den man sich verlassen kann, besonders wichtig. Die Emsländische Volksbank hat, auch durch die Ankündigung eines Neubaus, ein deutliches Bekenntnis zum Standort Haren (Ems) abgelegt.“

Der Slogan „Gemeinsam für die Region – Morgen kann kommen“, ist für die Emsländische Volksbank eG kein leeres Versprechen, sondern wird mit Leben gefüllt.

Die Bank möchte gemeinsam mit den Kunden in der Region das Morgen gestalten. Neben den traditionellen Zugangswegen und Angeboten bietet die Emsländische Volksbank auch neue, innovative Möglichkeiten, z.B. eine ganze Reihe online abschlussfähiger Produkte, die Vor-Ort-Beratung in Unternehmen mit mobilen Arbeitsplätzen und das Thema Videoberatung.

Anzeige Anzeige

Stefan Schöning

Bernhard Höhne

Firmenkundenberater

05932 50038-701

bernhard.hoehne@evb-meppen.de

www.evb-meppen.de