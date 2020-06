Osnabrück. Das Jura-Studium in Osnabrück bietet optimale Rahmenbedingungen für ein interessantes und erfolgreiches Studium. Auch das aktuelle CHE Hochschulranking bestätigt dies. Jura in Osnabrück zählt zu den Top 3 der mehr als 40 Jura-Standorte in Deutschland.

Jura in Osnabrück hat sich international hohe Anerkennung für ein klares Profil im Wirtschaftsrecht und im europäischen Recht erworben.



Das Studium befasst sich mit den drei großen Rechtsgebieten Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht. Außerdem nehmen die Studierenden an einer wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung teil, die es so nur in Osnabrück gibt, und erwerben damit ein attraktives Zertifikat. Die acht Schwerpunktbereiche haben eine wirtschafts- und europarechtliche Ausrichtung und integrieren Aspekte der Digitalisierung und Legal Tech.

Partner-Unis in aller Welt

Für Auslandsaufenthalte gibt es mehr als 40 Partner-Unis in aller Welt. Kurse zum Recht Chinas, der USA, Englands, Frankreichs, Polens und Spaniens in den jeweiligen Sprachen bereiten die Studierenden gut vor. Internationale Moot Courts bieten die Gelegenheit, die Fähigkeit als Anwält*innen vor den Gerichten einzuüben. Hervorragend ausgestattete Bibliotheken, optimale Betreuung durch Tutor*innen und Arbeitsgemeinschaften sowie kurze Wege in einer persönlichen Atmosphäre bieten sehr gute Voraussetzungen für ein gelungenes Studium.

Die Universität sorgt nicht nur für einen Studienplatz, sondern darüber hinaus auch für ein vielfältiges Angebot: Die Studierenden können neue Sportarten im Rahmen des Hochschulsports ausprobieren, Konzerte der Universitätsmusik besuchen oder an Workshops und Vorträgen teilnehmen. Wer das Studium aktiv mitgestalten will, kann sich im Fachschaftsrat oder in studentischen Initiativen wie Justus e.V. oder EL§A engagieren.

Für den Arbeitsmarkt hervorragend gerüstet

Die wirtschafts- und europarechtliche Ausrichtung von Jura in Osnabrück zielt auf die große Nachfrage von Kanzleien und Unternehmen nach international ausgebildeten Jurist*innen. Sie bereitet ebenfalls optimal auf eine Tätigkeit in europäischen Institutionen und in unseren Nachbarländern vor. Auch für die „klassischen“ juristischen Berufe (Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Notariat, Verwaltung) werden ökonomische Kenntnisse und das Europarecht immer wichtiger. Die Universität Osnabrück sorgt so für einen bestmöglichen Einstieg in die Berufswelt.

Ideale Bedingungen an der Universität Osnabrück

Im dem im ZEIT Studienführer veröffentlichten Ranking hat sich der Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück in der absoluten Spitzengruppe der deutschen juristischen Fachbereiche platziert. Osnabrück ist als eine von nur drei Universitäten in allen vier Kategorien, die der ZEIT Studienführer bewertet, in der Topgruppe und damit eine der besten Jura-Fachbereiche Deutschlands.

Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) basiert vor allem auf detaillierten Befragungen der Studierenden. Das Jura-Studium in Osnabrück hat im Urteil der Studierenden in allen Fächern Spitzennoten verdient. Die allgemeine Studiensituation wird als „sehr gut“ beurteilt. Die Studierenden sind insbesondere mit der Betreuung, der Unterstützung im Studium und bei der Planung eines Auslandsstudiums und der Vorbereitung auf das Examen sehr zufrieden.

Mit „sehr gut“ bewerteten die Studierenden auch viele weitere Kriterien wie die Verfügbarkeit und die Ausstattung von Selbstlernplätzen, Wissenschaftsbezug, Lehrangebot und Prüfungen. Das Jura-Studium an der Universität Osnabrück hat – was bei Hochschulrankings nur sehr selten vorkommt – bei 15 von 18 Einzelkriterien, die in die Gesamtwertung einfließen, Spitzenplätze erzielt.

