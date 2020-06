Digitales Semester an der Uni Osnabrück – wie geht das?

Osnabrück. Auch in Zeiten der Coronakrise, wenn Studieren auf eine andere Art zur Herausforderung wird, lässt die Universität Osnabrück die Studierenden nicht im Stich und gibt alles, um sie zu unterstützen.

Durch COVID-19 und die einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen hat sich vieles verändert. Davon ist auch der Alltag an den Hochschulen betroffen. Vorlesungen und Seminare können nicht mehr in normaler Präsenzform stattfinden, Studieren ist momentan nur von Zuhause aus möglich. Doch hat die Universität Osnabrück vor und im Laufe der Pandemie einige Entwicklungen und Verbesserungen vorgenommen, sodass ein Studium immer noch gut gelingen kann.

virtUOS

So sorgt vor allem das virtUOS, das Zentrum für Digitale Lehre, Campus-Management und Hochschuldidaktik, an der Uni Osnabrück dafür, dass Studierende auch von Zuhause aus an ihren Veranstaltungen teilnehmen können. Das Videokonferenzssystem BigBlueButton macht dies möglich. Ein ausführliches Video zum Umgang mit der Digitalen Lehre und weiteren Hilfen liefert das virtUOS unter https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/digitale_lehre/covid_19_informationen_fuer_studierende.html

Zentrale Studienberatung

Da auch persönliche Beratungsgespräche momentan nicht stattfinden können, bieten Einrichtungen wie die Zentrale Studienberatung (ZSB) Osnabrück vielfältige digitale Alternativen. Außerdem gibt die ZSB einige Tipps und Tricks, wie man seinen Studienalltag in diesen Zeiten am besten gestalten kann. Dazu gehört beispielsweise die klare Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit: Auch wenn man Zuhause etwas für das Studium tut, sollte man mit der gewohnten Routine wie im regulären Alltag starten. Ein fester Arbeitsplatz und funktionierendes Equipment sind dabei natürlich Grundlage für angenehmes Studieren, bei dem man neben dem konzentrierten Arbeiten natürlich auch mal innehalten kann und eine virtuelle Kaffeepause mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen einlegen darf.

Wenn es trotz allem noch Sorgen gibt, die besprochen werden sollten, hilft die Psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks Osnabrück per Mail oder direkt per Telefon. Auch sie gibt Tipps zum Studienalltag während der Pandemie unter https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/beratung.html

Start ins Studium sichern. Jetzt an der Universität Osnabrück bewerben.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und das in diesen turbulenten und ungewohnten Zeiten. Ist es besser, sich nicht für ein Studium zu entscheiden? Wird man da nicht ziemlich allein gelassen während der Krise? Darauf gibt die Universität Osnabrück ein ganz klares Nein und zeigt: Wer sich jetzt für ein Studium an der Uni Osna entscheidet, wird immer gut beraten und auf vielfältigem Wege unterstützt.

Vielfältige Angebote

Schon vor der Krise zeichnete sich die Universität Osnabrück durch eine gute Betreuung, das vielfältige Studienangebot und kurze Wege auf dem Campus aus. Auch im Laufe der einschränkenden Maßnahmen ist das Studienangebot so facettenreich geblieben. Und wer meint, dass die Beratung und Betreuung der Studierenden nicht mehr als Steckenpferd der Osnabrücker Uni gilt, irrt sich. Verschiedenste Einrichtungen wie die Zentrale Studienberatung (ZSB), der Career Service oder das Zentrum für Lehrerbildung haben ihr Angebot den digitalen Anforderungen angepasst. Fragen zum Studium und zur Studienwahl bleiben an der Uni Osnabrück auch aktuell nicht unbeantwortet.

Die ZSB beispielsweise reagiert auf die Krise mit vielfältigen Beratungsvarianten, um Fragen, die unter den Nägeln brennen, zu beantworten. Da gibt es natürlich die alt hergebrachte Form über Telefon und E-Mail, aber auch Videochats sind möglich. Oder man kann sein Anliegen nach vorheriger Anmeldung bei einem Beratungsspaziergang besprechen. So ist die Beratung wieder persönlich möglich - das auf sehr entspanntem Wege - und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen können eingehalten werden. Beratungen für Gruppen, wie die Lehramtsgruppenberatung, sind auch virtuell möglich. Weitere Informationen zu den Beratungsangeboten und -formen gibt es unter https://www.zsb-os.de/beratungsangebot#c125.

Natürlich findet die Lehre selbst auch online statt. Das virtUOS, das Zentrum für Digitale Lehre, Campus-Management und Hochschuldidaktik, ermöglicht es mit dem Videokonferenzsystem BigBlueButton, an Vorlesungen und Seminaren digital teilzunehmen.

Wichtiger Austausch

Aber selbstverständlich geht es im Studium nicht nur darum, zu lernen, auch der Kontakt zu anderen Studierenden ist wichtig. Dies ist unter anderem möglich über das Campusmanagementsystem Stud.IP, in dem Lern- und Arbeitsgruppen gebildet werden können, die sich auch online bei BigBlueButton treffen können.

Und wenn der Entscheidung für ein Studium an der Universität Osnabrück nun nur noch die Frage der Finanzierung im Wege steht, hilft das Studentenwerk Osnabrück gerne weiter. Unter https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/finanzen.html gibt es Informationen zu allen möglichen Finanzierungsvarianten, um die richtige Antwort zu finden. Sämtliche Fragen zur Studienfinanzierung können momentan digital oder telefonisch gestellt werden, um trotz der Corona-Krise bestens informiert zu sein.

Sobald dann der "normale" Unialltag wieder losgeht und Vorlesungen sowie Seminare mit Präsenz stattfinden, zahlen sich die kurzen Wege auf dem Campus aus. Sollte man aber doch einmal die Orientierung verlieren, hilft der interaktive Lageplan der Uni weiter. Unter http://geo.osnabrueck.de/uni/?i=map findet man alle einzelnen Gebäude der Universität mit Anschrift, barrierefreien Elementen und nächstgelegenen Bushaltestellen.

Zurück zur Themenwelt