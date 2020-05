Osnabrück. Angesichts der globalen Situation sind nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz wichtige Themen, und das natürlich nicht nur für Industrie und Landwirtschaft. Auch die Universität Osnabrück engagiert sich seit den 1990ern für den Schutz der Umwelt.

Schon 1997 hat sie Umweltleitlinien verabschiedet, die bis heute den politischen Rahmen für ihr Umweltengagement bilden. Nachhaltigkeit gilt dabei nicht nur für die Lehre und Forschung, sondern auch für die eigene Betriebsökologie. Dabei hilft das Umweltmanagementsystem der Uni, Entwicklungen frühzeitig zu reflektieren und die Verankerung eines Bewusstseins für Fragen des Umweltschutzes in allen Arbeitsbereichen zu unterstützen und in die Öffentlichkeit zu tragen.

Mit dem "Lastenrudi" sauber transportieren

Unter https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/profil/nachhaltigkeit/umweltschutz/ gibt es Informationen zu den einzelnen Aktionen der Universität, die den Umweltschutz betreffen.



Um beispielsweise umweltfreundlich mobil zu sein, bietet die Uni Osnabrück den kostenlosen "Lastenrudi" an, um auch mit dem Fahrrad schwere Dinge transportieren zu können. Als weiteren Service bietet der AStA eine Fahrradwerkstatt an, in der jeder Drahtesel wieder fit gemacht werden kann. Und falls es unterwegs mal einen Platten gibt, stehen an verschiedenen Standorten der Universität stationäre Luftpumpen zur Verfügung. Damit man mit dem Fahrrad aber auch sicher zur Universität gelangen kann, können online radfreundliche Streckenvorschläge eingesehen werden.

Auch in Sachen Energie ist die Universität initiativ. Auf dem Dach der Bibliothek Westerberg wurde kürzlich eine Photovoltaikanlage angebracht, die der eigenen Energieversorgung des Gebäudes dient. Betriebskosten und die CO2-Belastung werden so effektiv gesenkt.

Viele Aktionen mit Nachhaltigkeit

Weiterhin unterstützt die Universität alle Hochschulangehörige, ihren Lebensstil nachhaltiger zu gestalten, indem sie durch die TU WAS-Aktionen ihr Konsumverhalten verändern können. Von Aschermittwoch bis Ostern rief beispielsweise das Fachgebiet Textiles Gestalten zum Kleiderfasten und somit zum Verzicht auf Konsum von Textilien auf. Im GrünRAUM der Uni wird ein Tauschschrank für gebrauchte Gegenstände und weitere Umweltinfos angeboten. Partnerin der "Refill Osnbrück"-Aktion ist die Uni natürlich auch. An den REFILL-Hähnen kann man sich jederzeit mit frischem, kostenlosen Trinkwasser versorgen.

Aktionen zur Förderung der Nachhaltigkeit gibt es an der Universität Osnabrück viele, und stetig werden sie ausgeweitet, um das Bewusstsein ihrer Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Klimaschutz zu verbessern. Der Umweltbericht der Uni Osnabrück gibt einen Einblick in die verschiedenen Maßnahmen und Projekte zum Schutz der Umwelt. Online verfügbar unter https://www.uni-osnabrueck.de/universitaet/profil/nachhaltigkeit/umweltschutz/tipps-berichte-flyer/, können dort nähere Informationen zu den verschiedenen Maßnahmen und Zahlen eingeholt werden.

