Osnabrück. Das Abi endlich in der Tasche, aber wie soll es danach weitergehen? Studieren auf jeden Fall, aber was denn am besten? Freunde und Freundinnen, die schon seit Jahren genau wissen, wie ihr Weg aussehen soll, sind da nicht gerade motivierend. Wie finde ich denn raus, welcher Studiengang überhaupt am besten zu mir passt? Online gibt es jede Menge Tools, die Interessen auswerten und den passenden Studiengang vorschlagen, allerdings ist das ein ziemlich unpersönlicher Weg, der nicht alle individuellen Bedürfnisse berücksichtigen kann. Es geht schließlich um die eigene Zukunft.

In diesem Fall kann die Zentrale Studienberatung (ZSB) von Universität und Hochschule Osnabrück weiterhelfen. In regelmäßig stattfindenden Orientierungsworkshops zur Studienwahl werden zusammen mit den Teilnehmenden Interessen, Fähigkeiten und berufliche Vorlieben herausgearbeitet. Welches Studienfach passt, wird dann schon viel klarer.

Beratung auch in der Krise

Im Zuge der Corona-Krise gibt es seit Ende März auch die Möglichkeit, die Beratung in Form von Videochats und -telefonaten zu nutzen. Auch die Gruppenberatungen sind auf diese Weise durchführbar. So kann auch ohne direkten persönlichen Kontakt eine persönliche Beratung stattfinden. Auf der Homepage der Zentralen Studienberatung kann man unter www.zsb-os.de nähere Informationen einholen.

Zu den Studiengängen selbst kann man sich auf der Homepage der Universität Osnabrück unter www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/ informieren. Für Studieninteressierte wird hier das in fünf Felder aufgeteilte Studienangebot vorgestellt. Anhand von Skalen bekommt man einen ersten Einblick in die jeweiligen fachlichen Anteile. Wie groß ist etwa der Anteil an Mathematik in der Psychologie? Hier wird es auf einen Blick deutlich. Hat man einen ansprechenden Studiengang gefunden, werden weiterhin detaillierte Informationen zu Studiumsverlauf und Zugangsvoraussetzungen gegeben.

Hilfe auch für den Sprung in den Beruf

Oder man verbindet die Infosuche mit dem Erleben des Campusflairs beim Hochschulinformationstag (HIT): Bei diesem Termin gibt es an den Standorten Westerberg und Innenstadt mehr als 200 Angebote rund um das Thema Studium an Universität und Hochschule Osnabrück. Führungen über den Campus und durch die Labore, Vorträge, jede Menge Infomaterial, Professorinnen und Professoren sowie Studierende, die aus erster Hand über das Unileben und das Studium berichten, können die Wahl deutlich erleichtern.

Doch wie schafft man nach dem Studium überhaupt den Sprung in den Beruf? Auch mit dieser Frage wird man an der Universität Osnabrück nicht allein gelassen. Der Career Service steht beratend zur Seite, wenn es um den Übergang in das Berufsleben geht. Im Mittelpunkt stehen dabei Jobperspektiven, die Situation auf dem Arbeitsmarkt, passende Praktika und alles rund um das Thema Bewerbungen. Auch der Career Service bietet in der momentanen Krise Beratungen per Telefon und Videochat an, um möglichst individuell auf einzelne Situationen eingehen zu können. Weitere Infos dazu gibt es unter https://www.uni-osnabrueck.de/studium/career-service/

Zurück zur Themenwelt