Osnabrück. Die Wahl des passenden Studiums fällt nicht immer leicht. Faktoren wie der Studienstandort, das Studienangebot sowieso die Wohn- und Lebenssituation innerhalb der Stadt spielen da natürlich eine Rolle und machen den Entschluss nicht gerade leichter. Hilfestellung durch die Eltern ist bei solchen Entscheidungen wichtiger denn je. Denn natürlich möchte man, dass die eigenen Kinder sich wohl fühlen und in dieser neuen Welt zurechtkommen.

Die Zentrale Studienberatung (ZSB) Osnabrück bietet in regelmäßigen Abständen Infoveranstaltungen für Eltern an, um sie bestens über das Studienangebot, Finanzierungsmöglichkeiten und die Wohnsituation in Osnabrück zu informieren.



Auf der kürzlich komplett überarbeiteten Homepage der ZSB gibt es speziell für Eltern ein Beratungs- und Informationsangebot unter https://www.zsb-os.de/beratungsangebot/angebote-fuer-eltern. Dort werden unter anderem Tipps gegeben, wie man sein Kind bei der Studienwahl sinnvoll unterstützen kann

Digitaler Elternabend am 28. Mai

Im Zuge der Corona-Krise wurde das digitale Beratungsangebot der Zentralen Studienberatung ausgeweitet. Deswegen wird am Donnerstag, 28. Mai, ab 18.30 Uhr ein digitaler Elternabend angeboten. Grundinformationen rund ums Studium werden dabei mithilfe einer Präsentation in einer Online-Gruppenberatung gegeben, anschließend können im Video-Chat weitere wichtige Fragen gestellt werden. Unterstützt wird die ZSB dabei von einer Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit, um einen Input zum akademischen Arbeitsmarkt zu geben.

Wie es nach dem Studium in Sachen Jobchancen weitergehen kann, erfährt man außerdem beim Career Service der Uni Osnabrück. Im Mittelpunkt stehen hier Jobperspektiven, die Situation auf dem Arbeitsmarkt, passende Praktika und alles rund um das Thema Bewerbungen. Auch der Career Service bietet in der momentanen Krise Beratungen per Telefon und Videochat an, um möglichst individuell auf einzelne Situationen eingehen zu können. Weitere Infos dazu gibt es unter https://www.uni-osnabrueck.de/studium/career-service/

