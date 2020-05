Osnabrück. Ich weiß genau, was ich studieren will oder habe den Studienplatz schon in der Tasche, aber wie kann ich das Studium finanzieren? Auf die finanzielle Unterstützung durch die Eltern kann und will man vielleicht nicht immer angewiesen sein. Es gibt natürlich verschiedene andere Möglichkeiten - von BafÖG über einen Studienkredit bis hin zur eigenen Finanzierung durch einen Nebenjob.

Ein Nebenjob bedeutet weniger Schulden, fordert aber auch mehr Zeit während des Studiums. Wie viel Zeit man neben dem Studium also noch für die Arbeit in der Gastronomie oder im Supermarkt hat, sollte genau überlegt werden. Wenn man sich voll auf sein Studium konzentrieren möchte, bieten sich also eher andere Finanzierungsmöglichkeiten an.

BafÖG oder Kredit

Ein Anspruch auf BafÖG, welches man nur zur Hälfte zurückzahlen muss, ist stark abhängig vom Einkommen der Eltern, wohingegen ein Studienkredit weniger Einschränkungen mit sich bringt. Allerdings muss dieser auch im vollen Umfang plus Zinsen abbezahlt werden. Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit stellen Stipendien dar. Dafür muss kein Cent zurückgezahlt werden, doch müssen meist besonderen Kriterien erfüllt werden.



Aber welche dieser Variante passt denn nun am besten? Das Studentenwerk Osnabrück steht bei dieser Frage gerne beratend zur Seite. Unter www.studentenwerk-osnabrueck.de gibt es Informationen zu allen möglichen Finanzierungsvarianten, um die richtige Antwort zu finden. Sämtliche Fragen zur Studienfinanzierung können momentan digital oder telefonisch gestellt werden, um trotz der Corona-Krise bestens informiert zu sein.

Studentenwerk berät

Und falls man während des Studiums doch einmal in finanzielle Not geraten sollte, bietet das Studentenwerk Osnabrück sogar ein zinsfreies Darlehen in einer Höhe von bis zu 1000 Euro an. Studieren also auf jeden Fall und an der Finanzierung scheitert es nicht, denn an der Universität Osnabrück ist man durch das Studentenwerk Osnabrück immer bestens beraten.

