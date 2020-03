Lingen. Bockmeyer Zaun & Tor ist seit 1999 ein zuverlässiger Geschäftspartner sowohl für Geschäftskunden als auch für Privatkunden. Ob übergroße Schiebetoranlagen, besondere Sicherheitsstandards oder mit Einsatz von Smart-Technologien – Bockmeyer ist auf dem neuesten Stand der Technik und setzt zuverlässig und leistungsstark die Wünsche seiner Kunden um.

Zäune erfüllen den Wunsch nach Schutz und Sicherheit. Die Zaunanlagen von uns – Bockmeyer Zaun & Tor – sind deshalb durch Stabilität gekennzeichnet. Lange Haltbarkeit und Lebensdauer sind die Mindestanforderungen an alle unsere Zaunsysteme. Wir legen einen besonderen Wert auf hochwertige Materialien und haben einen außerordentlich hohen qualitativen Anspruch an die Verarbeitung. Unsere Zaunanlagen bestehen aus feuerverzinkten und pulverbeschichteten Zaunelementen und sind daher sehr robust, witterungsbeständig, pflegeleicht und wartungsarm. Weitere Vorteile bieten unsere Zäune und Zaunanlagen durch ihre Flexibilität – mit unserer langjährigen Erfahrung im Zaunbau können wir mit unserer ausgefeilten Zauntechnik jede Art von Grundstück individuell einzäunen.

Hinfahren, abholen, selbst aufbauen

Bockmeyer versteht sich als Partner seiner Kunden und möchte die Ideen und Wünsche dieser mit seiner Erfahrung kombinieren, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Selbstverständlich steht es daher den Kunden auch frei, sich ihren Wunschzaun eigenständig aufzubauen. Die Kunden können nach der erfolgreichen Auswahl mit ihrem Anhänger vorfahren, den gewünschten Zaun aufladen und dann zu Hause selber aufbauen.

Montageservice

Bei Bockmeyer Zaun & Tor erhalten die Kunden Maßarbeit direkt vom Hersteller und natürlich „Made in Germany“. Zuverlässig, professionell und mit höchstem qualitativem Anspruch verspricht der Zaunexperte Ihre neue Anlage zu installieren – mit allen dazugehörigen Nebenarbeiten. Selbstverständlich entsorgt Bockmeyer Ihre alte Anlage fachgerecht und umweltfreundlich.

Vielfältige Lösungen

Als Spezialist im Zaunbau kennen wir die vielfältigen, kreativen Gestaltungsmöglichkeiten – tauchen Sie bei uns in die Welt der Zäune ein und finden Sie Ihren Lieblings-Zaun, passend zu Ihrem privaten Grundstück oder Ihrem Firmengelände. Egal, ob Gartenzaun oder Zaun für Haus, Hof und Halle – wir finden eine Lösung, ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren Ansprüchen. Die Zaunpfosten bei unseren Pfostensystemen sind beispielweise in vielen Farb- und Höhenvariationen erhältlich und garantieren so größtmögliche Individualität.

Unsere Zaunanlagen unterscheiden sich nicht nur im Aufbau, sondern auch im Aussehen sowie in ihren Eigenschaften und Funktionen. Suchen Sie nach einem Zaun mit Sichtschutz, der Sie vor den Blicken der Passanten und Nachbarn schützt? Sichern Sie Ihre Privatsphäre mit einem pflegeleichten Doppelstabmattenzaun oder einem natürlich-eleganten Doppelstab-Gabionen-Zaun, ausgestattet mit Naturmaterialien wie Steinen und Holz.

Individuelle Beratung vor Ort

Lassen Sie sich von unseren Zaunmodellen inspirieren. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten. Wir finden den richtigen Zaun für Ihr Grundstück – passend zu Ihrem Geschmack und Ihren Preisvorstellungen. Unser vielfältiges Zaun-Angebot reicht von preiswerten, schlichten Zäunen bis hin zu wertvollen schmiedeeisernen Sonderanfertigungen. Sobald Sie sich für einen Zaun entschieden haben, fehlt nur noch das passende Tor – durch welches Tor möchten Sie Ihren Garten betreten oder auf Ihren Hof fahren? Auch hier stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

