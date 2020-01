Bauen und Wohnen CC-Editor öffnen Zuhause ist einfach – mit der Sparkassen-Baufinanzierung

Auf der Immobilienmesse Bauen und Wohnen können sich Interessierte rund um das Thema Immobilien gratis informieren.

Osnabrück. Nie war es so leicht wie heute, Wohneigentum zu bilden. „Wer überlegt, in den Kauf, das Bauen oder Modernisieren einer Immobilie zu investieren, sollte sich in einem unserer fünf ImmobilienCenter beraten lassen“, sagt Claudia Bloem, Leiterin des ImmobilienCenters Bohmte. Dank der momentan optimalen Finanzierungsbedingungen und dem weiterhin niedrigen Zinsniveau können sich viele für ihre monatlichen Mietzahlungen auch Wohneigentum leisten. Ein Bausparvertrag unterstützt bei diesem Vorhaben. Eine gute Beratung ist sehr wichtig bei der Anschaffung einer Immobilie, die in der Regel eine Lebensentscheidung ist.