Osnabrück. Auch in diesem Jahr bietet die Messe ein umfassendes Programm mit Ideen, Tipps und Trends rund ums Bauen, Kaufen, Modernisieren, Renovieren, Finanzieren, Bausparen und Wohnungsbau-förderung. Neben den vielen nützlichen Informationen bietet die Messe, die erstmalig in der OsnabrückHalle stattfindet, auch ein attraktives Sonderkreditprogramm. Der Eintritt ist wie immer frei.

An den vielfältigen Informationsständen klären fachkundige Experten alle Fragen rund um Immobilien – egal ob Planung eines Neubaus oder Kauf einer Bestandsimmobilie. Da eine gute Baufinanzierung mehr ist als Zins und Tilgung, stehen an beiden Tagen rund 30 Finanzierungsberater der Sparkasse für Gespräche zur Verfügung. Die Spezialisten beraten die Besucher zu schwierigen Themen wie die individuelle Baufinanzierung mit Zinsbindungen bis zu 25 Jahren, Einbeziehung von Baukindergeld und weiteren Förderprogrammen und den passenden Versicherungsschutz für Gebäude sowie persönliche Risiken. Zahlreiche Fachvorträge zu aktuellen Immobilienthemen und Wohntrends runden das Messeangebot ab.

Dank niedriger Zinsen Träume erfüllen

„Die nach wie vor niedrigen Zinsen beflügeln die Nachfrage nach Wohneigentum, es gilt, Immobilienträume jetzt zu realisieren“, sagt Siegfried Ketteler, Leiter Immobilienkunden der Sparkasse Osnabrück. Die Baufinanzierung ist nach wie vor günstiger denn je. Aber wie lange noch profitieren Bausparer und Bauherren von niedrigen Zinsen? Während die Preise für Häuser und Wohnungen eher anziehen, sind die Zinsen für Baudarlehen weiter auf einem nahezu historischen Tiefstand. Eine Wende ist allerdings in Sicht. „Bei den Zinsen sehen wir derzeit wieder eine leichte Steigerung. Wer sich also derzeit mit dem Gedanken an den Immobilienbau oder –kauf beschäftigt, sollte durchaus in nächster Zeit aktiv werden“, erklärt Ketteler.

Die Immobilie ist auch eine krisensichere Geldanlage und kann als Teil der Vorsorgeplanung fürs Alter genutzt werden. Die Sparkasse Osnabrück stellt auf der Bauen & Wohnen ein umfassendes Angebot an Häusern und Wohnungen aber auch Gewerbeimmobilien in Osnabrück und Umgebung vor.

Zurück zur Startseite