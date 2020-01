Natrup-Hagen. Für private Bauherren, Bauunternehmen und Architekten bietet die Privatziegelei Hebrok aus Natrup-Hagen im Südkreis Osnabrück hochwertige Klinker in einer umfassenden Farbvielfalt.

Die Produkte Strangpress Klinker, Original Wasserstrich Backstein Klinker, Handform Klinker und Original Strangfuß Klinker zeigen sich in einer nahezu unbegrenzten Farbauswahl. Dabei gibt es homogene Mischungen, vorsortierte Mischsortierungen und die Möglichkeit, sich sowohl konkrete Klinker produzieren als auch eigene Wunschmischungen zusammenstellen zu lassen.

Klassisch Rot oder modern Weiß

Vom klassischen Ziegelrot über Varianten in Aubergine und Braun, Gelb und Grün bis hin zu Weiß, Grau und sogar Schwarz: Die Klinkervielfalt zeigt sich in den vielen Schattierungen und Nuancen. Helle, roséfarbene Töne, satte rote Nuancen, leuchtendes Orange und glutfarbenes Rot werden sichtbar gemacht. Farben der Natur finden sich in den moorigschwarzen, humusbraunen und sandigockerfarbenen Steinen. Auch kräftig sonnengelbe Nuancen, zarte Apricotfarben oder sehr helles Zitronengelb kommen vor. Und mit markanten Grautönen in allen Abstufungen, zarten bis akzentuierten Nuancen und fast schon weißen Farben stehen weitere variantenreiche Farbklänge zur Verfügung.

In der werkseigenen Klinkerausstellung stellt die Privatziegelei ihre Produkte vor – die Ausstellung auf dem Außengelände ist jederzeit frei zugänglich: Ziegelei Hebrok, Ziegeleiweg 5, 49170 Natrup-Hagen.

Formate und Verkauf

Die Privatziegelei Hebrok legt Wert auf Vielfalt – auch bei den Klinkerformaten. Neben dem Normal- und Dünnformat stehen alle Produkte auch als Riemchen zur Verfügung. Formsteine werden auf Anfrage passgenau gefertigt. So entstehen hochwertige Baumaterialien für individuelle Bauprojekte.

Die Klinker der Privatziegelei Hebrok sind auch im Fachhandel erhältlich. Interessierte finden mit dem Servicetool "Händlersuche" auf der Website der Privatziegelei ihren Händler im direkten Umfeld: www.privatziegelei-hebrok.de/haendlersuche

Klinkerbauten zeigen über ihre Fassade die Individualität der Menschen, die dort zuhause sind. Seit fast 100 Jahren ist die Privatziegelei Hebrok in Natrup-Hagen zuhause – und bietet heute Klinker in unnachahmlichen Farben und mit besten Produkteigenschaften.

Anzeige Anzeige

Informieren Sie sich über die Produkte und Leistungen der Privatziegelei Hebrok auf der Immobilienmesse "Bauen & Wohnen" am Freitag, 28.2. (12–18 Uhr) und Samstag, 29.2. (10–17 Uhr) in der OsnabrückHalle Stand 60.

Ziegelei Hebrok GmbH & Co. KG

Ziegeleiweg 5

49170 Natrup-Hagen

Tel 05405 / 9802-0

info@ziegelei-hebrok.de



www.privatziegelei-hebrok.de

Zurück zur Startseite