Informationen zum Verbund

Die Strahlentherapie Osnabrück gehört zu einem der größten strahlentherapeutischen Anbieter in Deutschland, dem RadioOnkologieNetzwerk. Das RadioOnkologieNetzwerk ist ein dynamisch wachsendes und innovatives Unternehmen mit rund 540 Beschäftigten. Unseren Patienten und Mitarbeitern bieten wir die Vorteile einer vernetzten Unternehmensstruktur, sowie eine hochmoderne technische Ausstattung und eine große fachliche Expertise an all unseren Standorten.