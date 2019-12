Einstimmiger Beschluss der FMO-Gesellschafter CC-Editor öffnen Das Finanzierungskonzept 2.0 steht

Der FMO hat ein neues Finanzierungskonzept mit langfristiger Planungssicherheit beschlossen.

Greven. In einem ersten Finanzierungskonzept hatten die Gesellschafter Ende 2014 Mittel zur Entschuldung des Flughafens zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind die Bankkredite auf ein Drittel des Ursprungsbetrages zurückgeführt und werden im Laufe der nächsten drei Jahre auf unter 10 Millionen Euro reduziert werden. Auf Basis dieses erfolgreich durchgeführten Programmes beschlossen die Gesellschafter, den in den letzten Jahren entstandenen Investitionsstau aufzulösen. Beginnend mit dem Jahre 2021 gewähren sie 5 Jahre lang der Flughafengesellschaft marktüblich verzinste Gesellschafterkredite in Höhe von jeweils sieben Millionen Euro (sog. „Finanzierungskonzept 2.0“).