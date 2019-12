Greven. Im Südwesten der Türkei liegt eine echte Perle: Bodrum wird vollkommen zu Recht das „St. Tropez der Türkei“ genannt. Mit schicken Hotels, weißen Kalksteinhäusern, beeindruckenden Jachten, dem strahlenden Wasser der Ägäis und natürlich besten Wetterbedingungen bietet Bodrum ideale Voraussetzungen. Mit Corendon Airlines starten Sie vom FMO ab Juni direkt zu Ihrem Traumurlaub.

Bodrum trägt auch den Spitznamen „die weiße Stadt“ – wer einmal hier war, der weiß, warum das so ist: Die weißen Kalksteinhäuser fallen direkt ins Auge. Viele sind umrankt von lila blühenden Drillingsblumen. Wer in Bodrum eine Unterkunft sucht, bekommt eine große Auswahl geboten: Luxus-Ressorts mit voller Sternezahl gibt es ebenso wie zahlreiche Ferienwohnungen mit Charme und Wohlfühlgarantie. Da die Häuser an der Türkischen Ägäis nicht höher als zwei Stockwerke gebaut werden dürfen, bietet das Stadtbild von Bodrum einen ganz besonderen Charme: Hier ist man von einer anonymen Bettenburg aus Beton so weit entfernt wie der Bodrum-Urlauber vom Alltagsstress.

Ideal für Strandausflüge

Die Strände in und um Bodrum sind von überschaubarer Größe und insbesondere für Familien mit Kindern ideal. Natürlich gibt es auch in der Region chillige Plätze, die weniger von Familien aufgesucht werden: Am Bitez Beach im Nachbarort Bitez gibt es kostenlose Sonnenschirme sowie Bars, die Cocktails und eiskalte Getränke bereithalten. Auch Taucher kommen gerne nach Bodrum, die Unterwasserwelt bietet vielfältige und bunt schillernde Farben.



Eine Reise in die Historie

Wer abseits von Wasser und Strand auf Erkundungstour gehen will, kommt im Stadtzentrum von Bodrum voll auf seine Kosten. Die im 15. Jahrhundert errichtete Burg St. Peter ist das Wahrzeichen von Bodrum. Im antiken Theater von Bodrum finden noch heute Aufführungen statt – bei Sonnenauf- oder -untergang bietet es besonders spektakuläre Ansichten. Mit dem Mausoleum von Halikarnassos bietet Bodrum sogar eines der sieben Weltwunder der Antike. Die Grabstätte aus weißem Marmor ist über 2000 Jahre alt und wurde seinerzeit für König Mausolos errichtet. Bei einem Erdbeben wurde der Bau zwar zerstört, die Überreste bieten aber eine hochinteressante Reise in die Vergangenheit.

In 45 Minuten per Fähre nach Kos

Ein Kontrastprogramm dazu bietet das Bodrum im Hier und Jetzt. Im Yachthafen ankern prächtige Boote, die Restaurants bieten erstklassiges Essen. Und mit der Fähre ist man innerhalb einer Dreiviertelstunde in Griechenland: Die Insel Kos ist nur gute 20 Kilometer entfernt.