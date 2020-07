Greven. Raus aus der Komfortzone – rein ins Abenteuer: Das steht für viele Menschen im Vordergrund, wenn Sie allein auf Reisen gehen. Damit die erste Reise auf eigene Faust ein voller Erfolg wird, gilt es das eine oder andere zu beachten. Hier sind fünf Tipps für alle Alleinreisende:

Informieren, informieren, informieren: Wer allein unterwegs ist, sollte genau wissen, was einen im Urlaubsland erwartet. Der Reiseführer sollte daher genau studiert werden. Auch die Website des Auswärtigen Amtes verrät wichtige Reiseinformationen, zum Beispiel über Kriminalität, Impfschutz oder Reisedokumente.

Fremdwährung und Zahlungsmittel: Außerhalb der Eurozone können bei Zahlungen mit Fremdwährung Kosten anfallen, etwa beim Währungswechsel oder beim Geldabheben. Es lohnt sich allerdings, ein Reisekonto bei einer Bank mit günstigen Auslandskonditionen zu eröffnen oder gleich ganz aufs bargeldlose Zahlen im Urlaub umzusteigen. Fin-Tech-Angebote wie Apple Pay oder PayPal können außerdem hilfreich sein.

Reiseapotheke packen: Krankheiten können jeden Urlaub vermiesen. Alleinreisende haben in einem solchen Fall niemanden an der Seite, der schnell in die nächstbeste Apotheke springt. Daher empfiehlt es sich, für alle Fälle Medikamente gegen die klassischen Reise-Wehwehchen wie Übelkeit, Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit griffbereit zu haben.

Kontakte knüpfen: Gemeinsame Erlebnisse im Urlaub erhöhen den Spaßfaktor – keine Frage. Viele Alleinreisende suchen daher Anschluss bei Gleichgesinnten. Gerade wer in kleinen Hostels statt in anonymen Bettenburgen übernachtet, kann schnell Freunde aus aller Welt finden.

Klein anfangen: Mit Einsamkeit kann nicht jeder umgehen. Vor der mehrmonatigen Rucksackreise durch Indien sollten sich Alleinreisende vielleicht erst einmal an einem kurzen Städtetrip in Europa versuchen.

