Geeste. Verstärkter auf unsere Umwelt Acht zu geben ist nicht nur ein vorläufiger Trend. In vielen Köpfen hat sich das ökologische Denken verändert – hin zu fair produzierten Lebensmitteln, Reduzierung des Verpackungsabfalls sowie dem Ausstoß von CO2. Die Automobilbranche schreitet diesbezüglich mitunter am schnellsten voran, sind Elektro-Autos doch schon lange keine Zukunftsmusik mehr. Sie fahren bereits seit einigen Jahren auf Deutschlands Straßen, fallen unter den Benzinern jedoch nicht auf. Schließlich sind Marken wie Volkswagen darauf bedacht, den neuesten Standard und Luxus der benzinbetriebenen Autos ebenso für die E-Mobile umzusetzen, weiß Michael Siemer als Verkäufer des Autohauses Rakel in Geeste/Groß Hesepe.

Ein Auto sein Eigen zu nennen, ist schon etwas Praktisches. Rund 37 Millionen Menschen in Deutschland besitzen aktuellen Umfragen zufolge einen Pkw – circa 2,6 Millionen Personen sogar drei oder mehr Fahrzeuge je Haushalt. Eine solche Vielzahl an Autos bedeutet demnach auch eine große Belastung für die Umwelt, Tiere und die Menschen selbst. Bereits am 27. März dieses Jahres war das CO2-Budget für Deutschland aufgebraucht – neun Monate vor Jahresende.

Die Rädchen drehen

Um diesem sich wiederholenden Fakt entgegenzuwirken, ist unter anderem die Automobilbranche eines der Rädchen im großen Klimaveränderungs-Laufwerk, welches es zu drehen gilt – und die Fortschritte sind beeindruckend. Zahlreiche Autohändler springen auf diesen Zug auf, bieten in ihrem Sortiment Elektro-Fahrzeuge an, schulen ihre Mitarbeiter für das notwendige Knowhow und beraten Kunden in Sachen umweltfreundliches Fahren – so auch das Geestener Autohaus Rakel.

Höhere Netzdichte der Ladestationen

„In den vergangenen Jahren hat sich hinsichtlich der Entwicklung von E-Fahrzeugen viel getan. Wer vor drei oder vier Jahren noch Sorge darum hatte, dass sein Auto ihn aufgrund einer begrenzten und kleineren Reichweite als die eines Benziners nicht an sein Ziel bringen würde, der kann nun eines Besseren belehrt werden“, betont Michael Siemer. Die Ladezeiten der E-Autos hätten sich verkürzt, die Reichweiten sich erhöht. „Die Wagen der großen Hersteller, in unserem Fall unseres Vertragspartners Volkswagen, bieten mittlerweile schnelle Ladezeiten und auch Reichweiten bis zu 400 Kilometern“, sagt der Fachmann. Ebenso die Netzdichte an Ladestation, insbesondere an Autobahnen und Schnellstraßen, habe sich verbessert. Dort können die E-Mobile, nicht wie Zuhause die gesamte Nacht, sondern auch mit einer im Auto integrierten Schnellladefunktion „betankt“ werden. Das E-Auto der nahen Zukunft soll sogar binnen weniger Minuten aufladbar sein.

Neue Modelle in 2020

Doch schon jetzt ist die Ausstattung der Elektrofahrzeuge nicht von schlechten Eltern. Der beliebte VW UP! sowie der VW Golf werden zum Beispiel als komplett neu entwickelte Generation als vollektrische Modelle im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Das Thema geringe Reichweite gehört damit endgültig der Vergangenheit an, denn diese Fahrzeuge werden dem Hersteller zufolge die gleiche Kilometeranzahl wie ein benzinbetriebener Wagen leisten können. Derzeit sind der Golf und der Passat als GTE-Versionen mit einem sogenannten Plug-in-Hybridantrieb im Programm des Autoherstellers und auch im Autohaus Rakel erhältlich.

Ein alternatives Fahrgefühl

„Wir sind bereits in der Zukunft angekommen und dieser sollten wir uns nicht verschließen, sondern sie eher noch vorantreiben, insbesondere, wenn es darum geht, unsere Umwelt zu erhalten. Kunden, die bislang ein E-Fahrzeug bei uns gekauft haben, sind bestens zufrieden mit dem ‚alternativen Fahrgefühl‘. Wir freuen uns schon auf die neuen Modelle im kommenden Jahr und diese unseren Kunden vorzustellen, und zwar mit vielen Vorteilen – nicht nur für den Menschen, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit“, hebt Michael Siemer hervor.