Feuerwerksvorführungen vom Profi Farben- und Lichterspektakel in Meppen Haren und Rheine

Ein schönes Feuerwerk lässt jeden staunen. Es empfiehlt sich aber, sich zuvor einen sicheren Umgang mit der Pyrotechnik für den Privatgebrauch zu Silvester erklären zu lassen. Fotos: pixabay

Meppen. Pünktlich um 0 Uhr knallt und leuchtet es am 1. Januar wieder in vielen Straßen und großen Veranstaltungsorten. Das Feuerwerk ist eine Silvestertradition, welche kaum wegzudenken ist, birgt das bunte Lichtermeer am Himmel doch auch immer das feierliche Einläuten eines neuen Jahres. Um schon einmal darauf einzustimmen und natürlich, um für das ganz persönliche Silvester-Feuerwerk die beste Beratung zu geben, bieten die Hagebaumärkte in Meppen und Haren am 27. Dezember sowie die WerkerWelt in Rheine am 28. Dezember wieder eine Vorführung des diesjährigen Feuerwerksortimentes an.