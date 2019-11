Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel

Veranstalter: Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Breiter Gang 10 - 16/Große Straße 17 – 19, 49074 Osnabrück (im Folgenden: Neue OZ).

Teilnahmeberechtigt sind Personen aus dem Verbreitungsgebiet der Zeitungen des Verlages Neue Osnabrücker Zeitung, die zum Zeitpunkt der Teilnahme bereits 18 Jahre oder älter sind. Mitarbeiter der Verlage Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, deren Angehörige sowie Mitarbeiter anderer an dem Gewinnspiel beteiligter Unternehmen und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Gewinne: 1x einen Gutschein in Höhe von 100 € von L&T, 1x einen Gutschein zum Brunch für 2 Personen in Höhe von 66 € von Arcona Steigenberger Hotel, 1x einen Gutschein für einen Weihnachtsbaum für die Saison 2020 in Höhe von 50 € von Driehaus Tannenbäume, 3x je einen Gutscheine in Höhe von 100 € (Depot, Saturn oder TK Maxx) von der Kamppromenade, 3x je einen Gutschein für 3 Monate Basic Mitgliedschaft X-Force, 1x einen Gutschein in Höhe von 50 € von der Laptopstube

Ablauf des Gewinnspiels: Der User teilt der Neuen OZ via Gewinnspiel-Formular die Antwort auf die Frage mit.

Es werden nur Kommentare berücksichtigt, die bis 31. Dezember 2019 über das Formular eingegangen sind.

Bei mehreren Kommentaren eines Users wird der erste Kommentar für die Teilnahme gewertet. Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Der Gewinner wird per Email oder Telefon über den Gewinn informiert.

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt Neue OZ, den jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder eingereichtes Material gegen geltendes Recht verstößt oder Rechte Dritter verletzt. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

Änderungen und vorzeitige Beendigung: Neue OZ behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Ablauf abzuändern, sofern aus technischen (z.B. Computerviren, Manipulationen oder Fehlern in Hard- und Software) oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.

Ausschluss des Rechtswegs: Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels und die Gewinnziehung ausgeschlossen.

Datenschutz: Es werden alle Namen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Adressdaten werden nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Es werden keine Daten an Dritte weitergeben. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu.

Es gilt die Datenschutzerklärung (http://www.noz.de/datenschutz) des Verlages Neue OZ. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Fotos und im Falle eines Gewinns mit der Veröffentlichung seines Vor- und Nachnamens sowie ggf. seiner Wohnortangabe in den Zeitungen der Neuen Osnabrücker Zeitung sowie deren Regionalausgaben und auf den Internetportalen sowie in anderen digitalen Produkten des Verlages einverstanden.

Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG