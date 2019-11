Haselünne. Verging das Jahr nicht wie im Fluge? Kaum ist der Herbst vorbei, weichen die bunten Blätter an dem Bäumen und es wird frostig. Zeit, um es sich Zuhause gemütlich zu machen und sich auf die Adventszeit einzustimmen. Am besten klappt dies mit liebevoller Dekoration und schönen Lichtern, die eine passende Atmosphäre zaubern. Welche weihnachtlichen Deko-Trends Sie für 2019 nicht verpassen sollten, können Sie nicht nur in diesem Artikel, sondern auch im Gartencenter Lüske in Haselünne erfahren. Das Center erstrahlt dafür wie in jedem Jahr im einladenden Weihnachtsgewand und bietet Dekorationsartikel für jeden Geschmack.

1. Mit den Trendfarben in die Weihnachtszeit starten

Ein kräftiges Rot ist als Farbe zu Weihnachten der Klassiker schlechthin und kommt nie aus der Mode. Wer jedoch die etwas gedeckteren Töne bevorzugt, dem wird der Farbtrend zu Weihnachten 2019 besonders gefallen. Schon in den vergangenen Jahren haben sich bräunliche Töne für Weihnachtsbaumkugeln und die dazu passende Dekoration durchgesetzt. In diesem Jahr ist es vor allem Blau in vielen Varianten Everybodys Darling. Ob ein rauchiges Nachtblau, ein sattes Royalblau oder ein kühles arktisches Blau: Fans dieser Farbe kommen bei der vielseitigen Auswahl voll und ganz auf ihre Kosten. Besonders schön und edel wirken blaue Dekorationselemente in Kombination mit den Farben weiß und silber.

Auch eine Abwandlung des roten Klassikers zählt zur Auswahl für das diesjährige Weihnachtsfest. Verführerisches bordeauxrot ist vielseitig kombinierbar und passt insbesondere gut zum modernen puder- und altrosé.

Wer sich ganz und gar auf die neue Mode in Sachen Deko einlassen möchte, liegt mit grau genau richtig. Der Farbton mag für viele zunächst trist wirken, ist aber mit vielen anderen Farben kombinierbar und vor allem etwas für diejenigen, die es gerne etwas dezenter halten möchten.

2. Klopfen Sie auf Holz!

Holzbretter in verschiedenen Formen, hölzerne Blöcke und Baumscheiben als Ablage für einen „Adventskranz 2.0“ oder auch Figurenschnitzereien aus Holz: Mit diesem natürlichem Material lässt sich vieles anstellen und kombinieren. Besonders schön wirken Holzelemente auf einer großen Festtafel oder massive Aufsteller in einem großen Raum. Der Vorteil: Holz kommt niemals aus der Mode und lässt sich mit allen Farben zusammenfügen. Nichtsdestotrotz ein Tipp: Aufgrund des natürlichen Farbtons wirkt ein dunkles grün in Anlehnung an Tannenzweige besonders harmonisch zu Holzdekorationsartikeln.

3. Heavy Metal für etwas Glanz in der Hütte

Ornamente aus Messing, und Windlichter sowie Tabletts aus Metall – egal ob gold, silber, schwarz oder bronzefarben – werten jedes Winterwunderland auf und sorgen für ein glanzvolles Ambiente in ihrem Zuhause. Hinsichtlich der Formen, ob geometrisch oder verspielt, ist alles erlaubt. Das Schöne an metallischer Deko? Sie reflektiert das warme Licht des Kerzenscheins sowie Lichterketten und sorgen somit für extra Gemütlichkeit in einem Raum. Doch nicht zu viel des Guten: einige Akzente in Metall-Optik genügen. Etwas Rustikales, wie Holzweige und Tannenzapfen bildet einen schönen Kontrast zu edlem Silber, Gold, Bronze oder Messing.

4. Zurück in die Kindheit

Weihnachtsfiguren sind die Dekoelemente, welche den meisten bereits aus der Kindheit vertraut sind. Einige bauen sich gar ein regelrechtes Winterwunderland mit vielen Figuren, kleinen Zügen und anderen Artikeln in ihrem trauten Heim auf. Andere wiederum halten es lieber schlicht. Egal, welchem Typen Sie entsprechen: Schneemänner, Weihnachtsmänner und Renntiere sind nach wie vor bleibt als Accessoire zum geschmückten Tannenbaum, sowohl in bunten Farben als auch schlicht in silber, gold und weiß gehalten. Eine kleine Figur auf dem Beistelltisch oder einem auf dem Boden liegenden Fell versprüht direkt weihnachtliche Stimmung.

5. Raffinierte Finesse mit Glas und Porzellan

An Weihnachten und in der Adventszeit darf es gerne mal etwas mehr von Allem sein. Doch kann es hinsichtlich der Gestaltung mit Figuren, Windlichtern, Kerzen und Co. auch einmal schnell überladen wirken. Deshalb liegen insbesondere Gläser und Schalen sowie andere Gegenstände mit feinen Mustern im grafischen Stil voll im Weihnachtstrend 2019. Besonders beliebt ist dabei der Hirschkopf als grafische Zeichnung sowie Schneeflocken in feinen Linien.

6. Eukalyptus is in the air!

Die Düfte zu Weihnachten sind herrlich: Tannengrün, frisch gebackene Kekse, Zimt und Schokolade – da geht einem das Genießer-Herz auf. Aber wie wäre es einmal mit einem neuen Duft in der Advents- und Weihnachtszeit? Eukalyptus zählt mit zu den beliebtesten Dekorations-Trends und ist dabei nicht einmal unbedingt an eine feste Jahreszeit gebunden. Ein rein grüner Kranz wirkt frisch und passt gut in den Frühling und Sommer. Weihnachtlich wirkt Eukalyptus dann in Kombination mit anderen Dekoartikeln sowie als Kranz gespickt mit einer schmalen LED-Lichterkette. Dezente Eleganz, die sowohl hängend ins Fenster passt oder, für besonders Experimentierfreudige, als moderner Adventskranz dienen kann.

„Wir haben für jeden Trend etwas Passendes dabei. Die Kombinationsmöglichkeiten mit unserem breiten Sortiment sind vielseitig – und natürlich beraten unsere floralen Dekorateure im Gartencenter jederzeit gerne“, sagt Philipp Lüske, Geschäftsführer des Bellandris Lüske Gartencenters in Haselünne.

Fest der Lichter

Wer sich nicht nur von den Weihnachtsartikeln und den aktuellen Dekorationstrends im Gartencenter inspirieren lassen, sondern dabei auch ein warmes Getränk genießen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, der ist beim Fest der Lichter im Gartencenter Lüske am 15. und 22. November genau richtig. Dann erstrahlt das Gebäude innen und außen im Glanz vieler Lichter und warmen Kerzenscheins gepickt mit einem weihnachtlichen Programm. Die Katholische Jugend bereitet kleine Köstlichkeiten für das leibliche Wohl zu. Die Einnahmen werden für gemeinnützige Zwecke genutzt.

„Insbesondere an Weihnachten, ist es schön auch an andere Menschen zu denken. Deshalb möchten wir neben all den schönen Dingen, die wir genießen können, etwas Gutes tun und hoffen wie immer auf viele Besucher“, betont Philipp Lüske.