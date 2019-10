Emsland. Ob im Handwerk, in der Industrie, im Einzelhandel oder bei Dienstleistungen – die Unternehmen in unserer Region haben viel zu bieten. Nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für ihre Arbeitnehmer. Die Produkte oder Dienstleistungen dieser Firmen sind in der Regel bekannt und stehen für die Zuverlässigkeit, Seriosität und Strahlkraft der Unternehmen. Gerade die treuen Kunden wissen dies zu schätzen. Die Arbeitnehmer dagegen „leben“ häufig ihr Unternehmen, identifizieren sich mit den Produkten- oder Dienstleistungen, der Arbeitswelt und dem sozialen Klima – und prägen so die Unternehmenskultur unserer Region.

Die Region der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland- Grafschaft Bentheim hat nach einer Auflistung der Wirtschaftswoche eine auffallend hohe Dichte an so genannten „Hidden Champions“ zu verzeichnen. Das bedeutet, dass hier zahlreiche Firmen ansässig sind, die sich auf Marktnischen spezialisiert haben und in ihrem Bereich Weltmarktführer sind, allerdings nicht gerade im Zentrum der Öffentlichkeit stehen.

Zählt man dazu noch die zahlreichen kleinen und größeren Handwerksbetriebe, die teilweise auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken können, sowie die vielfältige Einzelhandelswelt hinzu, dann können die Menschen in der Region auf ein buntes, vielseitiges Unternehmensspektrum stolz sein, das unsere Arbeits- und Lebenswelt prägt.

Vertrauen zum Unternehmen aufbauen

In einer Zeit, in der alles mit einem schnellen Klick auf den „Like“-Button bewertet wird, in der Beurteilungen auf Produkt- und Angebots-Portalen manchmal wichtiger sind als seriöse Tests oder Warenüberprüfungen vor Ort und in der eher den Einschätzungen und Meinungen von völlig fremden Menschen geglaubt wird, ist es natürlich auch für Unternehmen wichtig, sich so zu positionieren, dass der Kunde und auch der Arbeitnehmer Vertrauen zum Unternehmen aufbaut.

Häufig werden dazu auch offizielle Auszeichnungen, Gütesiegel oder Rankings genutzt, die wie eine Ehrung oder Würdigung verstanden werden, die eine Person, Gruppe oder Organisation für herausragende Leistungen in einem bestimmten Bereich erhält. Und wer würde nicht gerne in einem ausgezeichneten Unternehmen kaufen, geschweige denn in einem Unternehmen tätig sein, das sich positiv am Arbeitsmarkt positionieren konnte?

Die Unternehmen auf den nachfolgenden Seiten verfügen über derartige Auszeichnungen, sei es, dass sie als „familienfreundlicher Arbeitgeber“, als „Top“-Arbeitgeber oder als „Top“-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet wurden. Einige erhielten ihr Lob auch für ihr Produkt, für ihre hervorragende Marktstellung, für ihr Produktdesign, für ihre innovative Forschung oder für ihre Zertifizierung. Und schließlich sind einige Unternehmen einfach nur „ausgezeichnet“, weil sie ihren aktuellen und auch potenziellen Arbeitnehmern eine große Chance, eine herausragende Leistung oder eine attraktive Berufs-Perspektive anbieten können.

Viele Kriterien werden hinterfragt

Um eine Auszeichnung zu vergeben, werden häufig aufwendige Studien betrieben, die dann zu Rankings oder Auflistungen führen. Dabei werden Kriterien wie Arbeitsbedingungen, Betriebsklima, Image, Führungsstil oder interne Kommunikation hinterfragt. Außerdem werden unternehmensspezifische Kriterien wie z. B. Branchenzugehörigkeit oder Unternehmensgröße berücksichtigt, um eine faire Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Andere Auszeichnungen nehmen spezifische Aspekte von Unternehmen wie zum Beispiel die Familienfreundlichkeit, d. h. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, in ihren Fokus und schauen bei den Unternehmen auf Maßnahmen wie Arbeitszeitmodelle, Betreuungsmodelle für Kinder bei Krankheit, an Brückentagen oder bei Notfällen. Wiederum andere Zertifikate fragen bei den Unternehmen nach dem praktizierten Gesundheitsmanagement oder nach besonderen Aspekten wie Mobilität der Arbeitnehmer. Im wichtigen Bereich „Ausbildung/ Weiterbildung“ zertifizieren Institutionen, Organisationen oder Verbände die Unternehmen, nachdem sie zum Beispiel durch eine Fragebogenaktion beim Unternehmen und durch eine firmeninterne Befragung Daten und Fakten ermittelt haben. Die verliehenen Qualitätssiegel wirken dann öffentlichkeitswirksam im Wettbewerb um den Azubi-Nachwuchs und zugleich nach innen sowohl als Wertschätzung für das Ausbildungspersonal als auch als Ansporn für die Verantwortlichen, die Ausbildungsqualität hoch zu halten.

Nach aufmerksamer Durchsicht der nachfolgenden Seiten wird die Anfangsthese dieses Beitrages bestätigt sein: Die Unternehmen in unserer Region haben viel zu bieten – nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für ihre Arbeitnehmer. Es lohnt sich also, sich nicht nur mit den Produkten, Angeboten oder Dienstleistungen der Unternehmen zu befassen. die Unternehmen sprechen für sich und können ihre hohe Qualität mit Auszeichnungen, Zertifikaten und Siegel belegen. Die Ausgezeichneten Unternehmen haben es sich verdient.