Osnabrück. Es kann so einfach sein – statt mühsam das Internet zu durchforsten und von Termin zu Termin zu hetzen mit Baufinanzierern, Maklern oder Handwerkern, können Besucher der 26. immobilienmesse osnabrück vom 26. bis zum 27. Oktober 2019 innerhalb weniger Stunden mit zahlreichen Profis aus der gesamten Immobilienbranche sprechen.

Bei einem Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt wird dem ein oder anderen Angst und Bange. Die Mieten steigen und steigen, auch in den ländlichen Regionen explodieren die Kaufpreise, Grundstücksflächen sind eher rares Gut. Anfang des Jahres stellte die Süddeutsche Zeitung fest, dass Osnabrück zu den neun Städten zählt, in denen die Preise um mehr als 50 Prozent in den letzten Jahren gestiegen ist. Dennoch sind hier viele Menschen auf der Suche nach einer neuen Bleibe oder einem Eigenheim. Die immobilienmesse osnabrück stellt dabei die perfekte Starthilfe dar. Am 26./27. Oktober findet sie zum 26. Mal in der Messehalle Auto Weller statt.

Finanzierung, Modernisierung, Sanierung, Mieten, Bauen, Wohnen – in Sachen Immobilien reicht die Spanne von kleinen Wünschen bis hin zu den ganz großen Träumen, die man umsetzen möchte. Viele Menschen wollen sich bei solchen Vorhaben nicht auf den Zufall verlassen, sondern kompetente Partner an ihrer Seite wissen, die ihnen dabei helfen, ihre Träume und Wünsche zu realisieren. Damit man lange etwas von seinem Heim hat, ist persönliche Beratung im Vorfeld unabdinglich. Rund 50 namhafte Aussteller vom Bauträger zur Zimmerei, Fliesenexperten oder Finanzierern, Klinkerprofis und Immobilienmaklern, Treppen-, Türen-, Kamin- oder Teppichberatern stehen den Messebesuchern Rede und Antwort. Bei null Euro Eintritt – aus Tradition.

Ein Programm, das Licht ins Dunkel bringt

Wenn es um das eigene Zuhause geht, sammelt man viele Impulse, die erst später zu konkreten Ideen werden. Das Programm der 26. immobilienmesse osnabrück bietet mit Vorträgen verschiedener Referenten einen echten Mehrwert. Unter anderem spricht Anke Vonhoff-Rickelt von der planen + bauen vsb wohnbau gmbh über Energieeffizienz bei Neubauten, Horst Kannegießer von der LBS Immobilien GmbH Nordwest gibt Tipps und Tricks, wie man die eigene Immobilie privat bestmöglich verkaufen kann und Dirk Hoffmann von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien zeigt auf, wie man den Wert einer Immobilie bestimmt. Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft Osnabrück ein besonderes Projekt entwickelt – die Aktion „Sicher Wohnen“ soll Besuchern zeigen, wie wichtig das Thema Einbruchschutz ist. Interessierte können dabei ein gesichertes und ein ungesichertes Fenster versuchsweise aufbrechen. Und für den Fall, dass Eltern sich in Ruhe informieren möchten, ist ein Spieleparadies mit verschiedenen Bespaßungen für die kleinen Gäste aufgebaut. Ob Kinderschminken oder Erinnerungen durch Polaroid-Bilder an das Familien-Event schaffen – hier sind die Kleinen bestens aufgehoben.

And the winner is…

…einer von 10 auserwählten Besuchern. In diesem Jahr fährt die immobilienmesse osnabrück mit einem besonderen Gewinnspiel auf. Neben dem neuen Zuhause macht sich ein frisch gebautes Carport oder eine Garage immer sehr gut. Und was muss dort zu finden sein? Richtig, ein Auto - im besten Fall sogar ein nigelnagelneues Auto. Gemeinsam mit Auto Weller Deutschland verlost die veranstaltende Agentur BARLAG einen fabrikneuen SEAT Ibiza im Wert von über 19.000 Euro. Jeder Messebesucher kann am Samstag einen Teilnahmecoupon mit seiner Telefonnummer und einem von ihm gewählten nur dreistelligen Zahlencode abgeben. Am Messesonntag werden per Zufallsprinzip zehn Coupons gezogen und die entsprechenden Teilnehmer telefonisch kontaktiert. Diese zehn Personen dürfen ihren persönlichen Code am gläsernen Tresor eingeben – öffnet dieser sich, kann der oder die Glückliche den darin befindlichen Autoschlüssel direkt schon einmal ausprobieren! Für alle 10 Teilnehmer, gibt es – unabhängig davon, ob der Code stimmt oder nicht - je einen 200 Euro Wertgutschein von Teppich Kibek in Hasbergen. Mit einem modernen Designerteppich oder stylischen Wohnaccessoires bleibt die Garage zwar leer, aber das Eigenheim wird mächtig aufpoliert.