20 Jahre Sporthaus Klahsen in Aschendorf

Bereits seit 20 Jahren bietet das Sporthaus Klahsen in Aschendorf ein breites Sortiment an Sportzubehör- und Bekleidung.

Aschendorf. Bestens zufrieden zeigt sich Jens Klahsen mit der Entwicklung seines Unternehmens im Gewerbegebiet in der Emsmarsch in Aschendorf. Das von ihm geführte Sporthaus Klahsen blickt in diesen Tagen auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte das auf ein Erlebnis-Shopping setzende Fachgeschäft 2018 mit der Auszeichnung „Bester Sporthändler in Deutschland“.