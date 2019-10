Mit Sicherheit zum Erfolg CC-Editor öffnen 2006 gründete Jürgen Walker das Unternehmen Tor Technik Walker GmbH

Im Produktportfolio finden sich auch Toranlagen für die Industrie.

Neubörger. Langjährige Erfahrung, herausragende Qualität und ein Netzwerk an verlässlichen Partnern – mit diesem Erfolgsrezept hat es Jürgen Walker innerhalb von 13 Jahren vom Ein-Mann-Betrieb zum gefragten Spezialisten für Tore und Zaunanlagen geschafft. 2006 wagte der gelernte Elektriker den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete das Unternehmen Tor Technik Walker GmbH in Neubörger.